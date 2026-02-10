Японія долучиться до ініціативи НАТО з підтримки України

Прапор Японії / © Reuters

Японія приєднається до ініціативи НАТО з постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва, у межах якої закуповуватиме нелетальне обладнання та спорядження.

Про це інформує NHK із посиланням на власні джерела.

Кілька представників НАТО повідомили мовнику, що Японія, як очікується, найближчим часом офіційно оголосить про свій намір долучитися до цієї ініціативи, відомої як PURL.

За словами співрозмовників, Японія надаватиме фінансування виключно для нелетального оборонного обладнання та спорядження. Йдеться, зокрема, про радіолокаційні системи та бронежилети.

Джерела NHK також зазначили, що японська сторона вже поінформувала про цей план кількох членів НАТО та Україну.

«Один із представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком уперед», — йдеться у публікації.

Довідково зазначається, що PURL — це спільна програма США та НАТО, започаткована 2025 року. Її метою є прискорене постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їхнього використання.

Ми раніше інформували, що США погодили продаж Україні запасних частин для військової техніки, яка вже перебуває на озброєнні українських сил.