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На Іллюшу чекає важке лікування, щоб здолати рецидив онкології

На Іллюшу чекає важке лікування, щоб здолати рецидив онкології

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На Іллюшу чекає важке лікування, щоб здолати рецидив онкології

Дитину рятують лікарі у Дніпрі.

Важке захворювання у Іллі проявилося симптомами ГРВІ, але температура майже не зникала, різні лікарні і зміна трьох антибіотиків не давали дитині покращення, тож хлопчика направили до обласної лікарні, там і виявили зміни в крові, які свідчили про онкологію.

«Зробили КТ, стернальну  та люмбальну пункцію та біопсію лімфовузла в черевній порожнині ,та вже по гістологічному дослідженню виявили, що це злоякісне захворювань лімфовузлів - Лімфома Ходжкіна 4 стадія», - розповідає мама малюка.

Вісім довгих і важких місяців знадобилось, щоб дитина отримала ремісію. Але вона тривала недовго – наприкінці 2021 року у дитини знову з’явились симптоми ГРВІ, нове лікування, яке не давало результатів, тож хлопчика знову госпіталізували для нового обстеження. І найгірші побоювання підтвердилися.

«Показники аналізів були в нормі, а от УЗД черевної порожнини показало збільшенні лімфовузли, на КТ підтвердили. Тому нас поклали до гематологічного відділення та зробити повторну біопсію. І, на жаль, підозри на рецидив підтвердилися», - з жалем розповідає мама.

Що не день то все гірше Лейкоцити впали ще більше,з 0.64 до 0.09((( З одного боку це добре ,це означає що діє хімія ,а...

Опубліковано Лилією Джерш Неділя, 6 лютого 2022 р.

Зараз Ілля знову на лікуванні, йому рекомендовано високодозна хімія та трансплантації столових клітин.

«Це лікування для нього буде надзвичайно важке, оскіьки ми нещодавно закінчили лікування, і його організм не встиг відновитися, та також у нас є 2 супутніх захворювань, які значно ускладнюють лікування. Сину рекомендовано 2 блоки протирецидивної хімії та пересадка стовбурових клітин. Хімію ми проходимо в Дніпрі, вже з 26.01 ми розпочали лікування. А ось пересадку робитимуть у Києві. Попереду у нас довге лікування, безліч обстежень, аналізів, які роблять лише в приватних лабораторіях, які коштують дуже дорого», - розповідає мама Іллі і просить кожного, хто має можливість, допомогти фінансово у лікуванні їхнього маленького сина.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4441 1144 6458 8332

Щир Ліля

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