Іран планує постачати Росії ще й балістичні ракети, Ізраїль готовий надати допомогу Україні

Поки у Європі розмірковують над санкціями, на тлі повідомлень про постачання балістичних ракет зі своєю позицією, схоже, визначився Ізраїль.

Обмежуватися дронами не планує - Іран посилює постачання зброї Росії і йдеться вже не про безпілотники, а про балістичні ракети. Про це пише видання Washington Post з посиланням на представників служб безпеки США та союзників.

Попри десятки збитих іранських безпілотників, незграбно замаскованих російським написом "Гєрань-2" - Тегеран вперто заперечує постачання зброї Москві. Обговорювати, як відреагувати на іранські безпілотники, які Москва використовує вже тижнями, у Брюсселі планують лише сьогодні. За участі глави українського МЗС. "Ми шукатимемо конкретні докази участі, яку Іран рішуче, найрішучіше заперечує. Ну, побачимо. Давайте подивимося, яка є інформація", - заявляє Жозеп Борель.

Поки європейські чиновники говорять про безпілотники, Тегеран підготував Москві додатковий подарунок, за повідомленням видання Washington Post, йдеться вже про постачання балістичних ракет. Їхня дальність становить 300-та і 700-т кілометрів. Умови постачання обговорювали у Москві ще у середині вересня, це може стати першою поставкою таких ракет до країни-агресорки з початку війни - Росія відчайдушно шукає зброю, яку не може виробляти через санкції, по своїм друзям.

Утім, домогтися від свого союзника такого бажаного визнання анексії українських територій Путіну поки не вдалося. Отже, Київ офіційно має привід понизити дипломатичні відносини, але не розривати їх, каже директор Інститут близькосхідних досліджень. "Якщо Іран цих кроків не зробить, то очевидно, і розривати дипломатичні відносини поки непотрібно, але запровадити санкції, закликати запровадити санкції, і діяти на упередження на всіх міжнародних майданчиках - ми повинні", - розповідає Ігор Семиволос.

Серед таких дій глава Центру близькосхідних досліджень називає скликання на прохання нашої держави Ради Безпеки ООН і просування подальших обмежень. Санкції проти Ірана були пом'якшені у рамках ядерної угоди 2015-го року, коли Тегеран зголосився обмежити свої ядерні розробки, а Сполучені Штати, Євросоюз, Велика Британія, Росія, Франція, Китай і Німеччина поступово знімати економічні обмеження. Зрештою, угода зазнала краху, утім цей час був використаний для переозброєння, наслідки якого ми бачимо вже у своєму небі. "Я думаю, що ядерна угода 2015 року дала можливість Ірану здійснити от саме це переозброєння, і запустити санкціоністські програми, і власне це прямий наслідок ядерної угоди", - додає Семиволос.

Поки у Європі розмірковують над санкціями, на тлі повідомлень про постачання балістичних ракет зі своєю позицією, схоже, визначився Ізраїль. "Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО", - зазначив ізраїльський міністр.

Ізраїль має засоби для боротьби з іранськими дронами, наголошує наш посол у країні. Київ закликає поділитися ними, аби вберегти життя.

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