Ірині вкрай потрібна допомога небайдужих людей

Жінка долає в Туреччині онкологію.

Історія хвороби Ірини Коркішко розпочалася раптово минулого року влітку, але симптоми відповідали звичайній застуді, тож ніхто не міг подумати, що все може бути значно серйозніше.

«Вона звернулася до лікарні Миронівської ЦРЛ в Київській області нібито із застудою. Але призначене лікування не допомогло, тож вона знову пішла до лікаря, де їй призначили інші ліки. Але і за кілька днів температура та кашель не минали, і вона знову звернулася до свого закріпленого лікаря, він направив її на рентген грудної клітки, де виявили пляму в легенях розміром в 5 копійок», - розповідають друзі жінки.

Відтоді почалося нове життя – постійні обстеження, дослідження, лікування, які не давали одужання. Лікарі тричі змінювали діагнози і лікування, але марно. Тож рідні, друзі, колеги допомогли Ірині зібрати кошти на обстеження за кордоном.

Туреччина прийняла Ірину і після обстеження встановили остаточний діагноз велика неходжкінська лімфома, дифузная В- крупноклітинна. Відтак там терміново взялися за лікування.

«Турецькі лікарі дають 80-85% шансів на одужання, але потрібно ввести в ремісію, щоб зробити пересадку кісткового мозку. Для цього потрібно зробити 5-6 хіміотерапій, кожна вартість - 10000 доларів, дві вже оплачені, залишаються ще 3-4», - додають друзі Ірини.

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КОРКІШКО ІРИНА ЮРІЇВНА

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