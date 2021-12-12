Історія боротьби Андрійка за своє життя вражає стійкістю дитини

Після операції в голові маленького закарпатця забули вату, видаляли її вже закордонні медики.

Життя Андрійка, який кілька днів тому відсвяткував свій 11 день народження, до серпня цього року зовсім не відрізнялось від його однолітків - життєрадісний та енергійний хлопчик, любив кататись на велосипеді і ходити на плавання. Та зараз від змушений бути захований в стінах лікарняної палати.

«У серпні Андрій почав скаржитись на головний біль після плавання, а через деякий час почалась нудота без причини, після чого ми звернулись до сімейного лікаря, яка направила нас у дитячу лікарню з підозрою на гастрит. Було проведено обстеження та зроблені аналізи, але лікар у дитячій лікарні помітила, що у Андрійка трошки почало косити очі і порекомендувала звернутись до нейрохірурга та зробити МРТ», - розповідає мама хлопчика.

Підозра на найстрашніше була виправдана найпершими ж знімками – у дитині в голові зріла пухлина і досягла вже значних розмірів. Вже почала навіть провокувати скупчення рідини навколо мозку, яка тисла на нього. Тож хлопчику призначили нагальну операцію.

Сьогодні День народження у Андрійка Благи. Одинадцять років маленькому закарпатцю, який бореться зі страшною... Опубліковано Арсеном Благою Середа, 8 грудня 2021 р.

«Ми у страху два тижні чекали початок операції та надіялись, що пухлина виявиться доброякісною. Після проведення операції у Закарпатській обласній лікарні, вирізану пухлину відправили на аналіз до Києва, через п'ять днів прийшло заключення гістології - медулобластома - злоякісна пухлина, і життя ніби зупинилось», - з жахом пригадує мама.

Стан Андрійка після операції ще й не дуже і поліпшився, після виписки із лікарні у дитини стався витік ліквору, Андрія знову госпіталізували, лікарям довелося не лише перешивати рану, але і замість вирізаного фрагменту черепа встановлювати негерметичну металеву пластину, рану буквально склеювали спеціальним клеєм. Знадобилось і встановлення шунту, щоб відводити рідину від головного мозку.

Такі випробування забирали у хлопчика важливі дні, коли було критично почати лікування, щоб не дати злоякісній пухлині розповсюдитись тілом. Родині медики порадили через такий важкий стан хлопчика вже шукати порятунку за межами України. Найпершою на їхній заклик про порятунок зголосилась Туреччина.

25 жовтня мама з Андрійком вилетіли до Туреччини для проведення променевої терапії, але під час обстеження у клініці виявили, що пухлина ще не повністю видалена і потрібна додаткова термінова операція.

«За три дні була проведена повторна операція, за яку ми віддали всі кошти, які назбирали для подальшого лікування, було видалено досить великий залишок пухлини, металеву пластину, бо вона заважає променевій терапії, та шматок вати, яка залишалась в голові після попередньої операції», - розповідають рідні хлопчика.

За тиждень стан дитини стабілізувався та йому призначили 30 сеансів променевої терапії, і 6 блоків хіміотерапії та найголовніше – дитині дають прогнозували у 80 відсотків на одужання.

«Наразі Андрійко вже пройшов 17 сеансів променів та 3 блоки хімії, після закінчення першого етапу лікування 24 грудня, буде перерва десь на місяць, після перерви на Андрія чекає важка хіміотерапія 12 блоків, на яку нам не вистачає коштів», - додає мама дитини.

Друзі, сьогодні в Андрійка Благи День народження! Привітаймо його щиро і побажаймо швидкого одужання! Опубліковано Oleksandra Nesukh Вівторок, 7 грудня 2021 р.

Родині зараз ще не вистачає понад 50 тисяч доларів, для оплати повного курсу лікування. Вони просять про жертовність від кожного небайдужого.

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