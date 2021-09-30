Іванко може отримати більш самостійне майбутнє завдяки вашій допомозі

Батьки збирають кошти на постійні реабілітації.

Іван Абрамчук за тиждень буде святкувати свій шостий день народження, та його він проведе інакше, аніж його ровесники, адже хлопчик ще не може навіть самостійно ходити.

А все тому, що під час свого народження малюк отримав складну травму, була асфіксія, дитина сама не дихала, тож це завдало шкоди здоров’ю малюка, яку тепер доводиться йому долати за допомогою кваліфікованих спеціалістів. І всі ті навички, які даються його ровесникам від природи, здобувати важкою, болісною і щоденною працею.

«Пологи були дуже складні, дитина зазнала травми, внаслідок чого була асфіксія. Хлопчик був переданий до реанімації, там він вперше задихав та закричав. А після цього у першу добу були судоми, після чого сина було введено в медичний сон. В реанімації Іван провів 2,5 тижні. Після виписки був на постійному контролі у лікарів педіатра та неонатолога. До 3 місяців дитина розвивалася відповідно до норми, а у 4-5 місяців спостерігалося відставання у розвитку», - розповідає з болем мама Іванка.

У дитини медики констатували ДЦП, тож батькам хлопчика доводилось разом із ним шукати допомоги у спеціалістів, щоб зводити такий діагноз до мінімуму.

«Після постійної реабілітації дитина самостійно старається повзати, сидіти, але поки не вдається осягнути до кінця. Рекомендації лікарів спрямовані на постійну та тривалу фізичну і розумову реабілітації. Для збагачення наших навичок роботи нам потрібна постійна реабілітація, яка коштує досить дорого, їх потрібно проводити 5-6 разів на рік. Наша сім'я вичерпала всі ресурси, тому ми звертаємось до вас за допомогою та до усіх небайдужих людей», - просить мама.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк:

4149499151313887

Абрамчук Тетяна Миколаївна

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