Ізраїльські лікарі рятують 7-річного Данилка від онкології

Рахунок перевищує 68 тисяч доларів.

Данилу Тимофєєву лише сім років, але він вже дізнався про біль від втрати найріднішої людини. У червні 2021 року у нього помирає батько, а вже за місяць життя самого хлопчика потрапляє під смертельну загрозу.

«7 липня у Данила заболів живіт, я звернулася в Слов'янську поліклініку з підозрою на апендицит. Після огляду хірурга, нас направили в Краматорськ на УЗД, на якому був поставлений попередній діагноз – нефробластома 4 ступеня. Лікарка порадила звернутися за допомогою до Києва. У Києві в інституті раку було проведено КТ, зроблена біопсія, отримані результати: нефробластома (пухлина Вільмса) з метастазами в печінку і легені», – розповідає мама хлопчика.

Дитину почали терміново рятувати, але батькам натякали, що успіх на лікування в місцевій лікарні буде не значним, тож мама вирішила шукати порятунок для сина за кордоном.

«На наше прохання відгукнулася дитяча клініка в Ізраїлі, яка має великий досвід лікування онкологічних захворювань. У цій клініці ми продовжили курс хіміотерапії і була проведена операція з видалення нирки, наднирника, сечовода, жирової тканини і лімфовузлів.За результатами гістології діагноз був уточнений: нефробластома (пухлина Вільмса) з дифузійною анаплазією, з метастазами в печінку і легені. Таке захворювання гірше піддається лікуванню», – розповідає мама хлопчика.

Та лікарі вселяють надію на одужання, і призначають лікування, яке непосильне для родини хлопчика – рахунок перевищує 69 тисяч доларів.

«Попереду курс опромінення та хіміотерапії. В наявності рахунок на 68 тис долларів. У мене в Україні залишилося двоє маленьких діток (4 і 2 роки). Дуже прошу вашої допомоги в оплаті», – просить мама Данилка.

Реквізити для допомоги:

5168 7427 1940 6393

МІЗЮК ГАННА МИКОЛАЇВНА

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