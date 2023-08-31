Катя просить про посильну допомогу у кожного небайдужого на важку операцію

Каті 29-років і від народження дівчина бореться із вродженою вадою.

Екстрофія сечового міхура — вроджена патологія, при якій сечовий міхур та структури, що до нього прилягають, вивернуті назовні, а передня черевна стінка не покриває ці органи.

Що призводить до такої патології достеменно невідомо, але лікарі навчились виправляти таку недугу ще у немовлят. “Від самого народження впродовж 4 років моє життя розпочалось з низки нескінченних обстежень, а далі 7 операцій з реконструкції сечостатевої системи”, - розповідає Катя.

Та таке лікування було недостатнім, операції у дівчини лише множилися, вже на зараз їх нараховується аж 18. Передостання, з яких, стала для дівчини взагалі фатальною, нею було зведено нанівець всі попередні роки лікування. Ситуація стала критичною. “В мене зараз тотальне нетриманням сечі, також інфекція сечостатевої системи, це також пієлонефрит нирок, в мене він хронічний, вже 29 років я ходжу мокра, в підгузках. Все це негативно відображається на статевій системі. Взагалі - це діагноз, який руйнує життя, це жах, з яким я живу вже 29 років, чисельні операції… Це так жахливо, коли ти посеред вулиці не знаєш, чим себе прикрити. Як тяжко від сорому, коли ти молода дівчина і на тебе дивляться - це не передати словами” ”, - розповідає про свій стан на зараз дівчина.

Щоб змінити своє життя Катя почала шукати допомоги у закордонних лікарів, медики із Сербії беруться за операцію, яка має виправити чи не всі патології Каті. “Лікування, яке мені пропонує лікар у Сербії, це - реконструкція уретри, реконструкція шийки сечового міхура, збільшення сечового міхура тонкою кишкою, континентальна стома (стома Митрофанова), реконструкція черевної стінки, формування пупка та пластика геніталій, лабіопластика”, - перераховує дівчина всі процедури, які мають провести закордонні медик.

Таке лікування обійдеться Каті у понад 11 тисяч євро і це ще один відчай, адже вона вже майже рік збирає потрібну суму, але грошей катастрофічно бракує. Саме тому Катя наважилась розповісти відверто свою історію на загал, щоб отримати допомогу і мати шанс змінити своє життя. ще потрібно зібрати понад 260 тисяч гривень.

“Прогноз лікаря в тому, що я буду жити повноцінним життям, я буду сух , сечовий міхур буде тримати сечу, мені зроблять пластику по жіночому, збережуть мої нирки”, - каже Катя, яка благає допомогти закрити збір коштів.

Реквізити для допомоги:

4149 4991 6130 7994

Луценко К.О.

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