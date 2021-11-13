Кирилко після операції потребує посиленої реабілітації, щоб зробити самостійні кроки

Дитина після кожної реабілітації має успіхи в лікуванні.

5-річний Кирилко страждає через ДЦП, спастичний тетрапарез і епілептичні напади. Щоб цьому зарадити потрібна посилена реабілітація кваліфікованих фахівців.

«Кирило народився з діагнозом «Тромбоцитопенія». Перші 2 місяці свого життя провів в реанімації на штучній вентиляції легенів, борючись за своє життя (лікарі не давали жодних гарантій, що Кирюша виживе). Але він видерся, хоча розвивався з відставанням», - розповідає мама хлопчика.

З часом вади в розвитку ставали все помітніші, тож дитині констатували ДЦП, а ще за кілька місяців проявилась епілепсія. Для мами, яка має ще старшого сина також із інвалідністю це був важкий удар і ще одне випробування. Та вона намагається дати дітям потрібне лікування, хоча це не просте завдання.

Малюк пройшов з десяток реабілітацій у різних закладах України. «У січні 2012 року Кирюші зробили операцію на ніжках (надсічкі сухожилля на обох ніжках) і гіпсування. Тож тепер Кирюша потребує реабілітації, адже дуже перспективний. Зараз вже Кирюша сидить, потроху стоїть біля опори, ходить з підтримкою. Але ще дуже багато роботи і Кирюша потребує подальшого проходження реабілітацій. Але її вартість понад 20 тисяч гривень», - каже мама малюка.

Жінка виховує синів сама, тож таку суму їй збирати вкрай важко, вона дуже сподівається на допомогу чуйних людей.

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