Кирилові потрібна ваша допомога, щоб отримати більш повноцінне життя

Хлопчику потрібна посилена реабілітація

Кирилу Іваненку ставлять діагноз: ДЦП, атонічно-астатична форма, дистонічний тетрапарез, затримка психомовного розвитку.

"Кирило не розмовляє, погано розуміє звернену мову, не може сам себе обслуговувати, не проситься на горщик, не може самостійно ходити по сходах, бігати, стрибати..." - розповідає мама малюка.

Це все внаслідок гіпоксії під час важких пологів. "Час вагітності та пологів співпав із початком бойових дій у 2014 році. Ми мешкали на той момент у Донецькій області м. Світлодарськ. Народжувати я поїхала в серпні 2014 року в м. Харків, тому вже були часті обстріли околиць і самого міста. Через недбале ставлення лікарів у мого сина під час пологів сталося кисневе голодування головного мозку (гіпоксія). Тому в 1 рік і 10 місяців йому поставили це страшний діагноз ДЦП... А в 3 роки і 9 місяців додався діагноз атиповий аутизм...", - додає мама хлопчика.

Лікарі рекомендують йому постійно проходити курси реабілітації, які позитивно впливають на розвиток. "У нього з'явився зоровий контакт, цікавість у погляді до навколишнього світу, говорить кілька складів «ам», «ма», «ба», починає по трохи їсти самостійно ложкою і виделкою! Лікарі-неврологи рекомендують постійні, систематичні заняття з фахівцями з нейрокоррекції, сенсорної інтеграції, педагогами за системою АВА, Монтессорі, логопедами-дефектологами, проходити курси ЛФК та ​​масажу, 2-3 рази на рік проходити реабілітацію в клініці в м.Трускавець", - каже мама Кирилка.

Такі витрати непосильні для родини, вони вимушені звертатись по допомогу до небайдужих людей. "Через важке матеріальне становище, ми переселенці, я перебуваю в розлученні і доглядаю за дитиною-інвалідом, батько позбавлений батьківських прав, у мене немає можливості оплатити реабілітацію, яка життєво необхідна моєму синові… Сподіваюся на ваше розуміння, підтримку та допомогу", - додає жінка.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375 4141 3333 6270

Приватбанк 4149 6090 1042 7740

Іваненко Юлія Вікторівна