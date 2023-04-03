Концерн Rheinmetall будує центр обслуговування для танків, які Захід передає Україні

Там планують обслуговувати Leopard 2, Challenger, Marder і не тільки.

Оборонний німецький концерн Rheinmetall будує центр технічного обслуговування та логістики біля кордону Румунії з Україною. Будівельні роботи в місті Сату-Маре, що в кількох десятках кілометрів від України, уже розпочали.

Про це повідомляє німецький телеканал N-TV.

"Rheinmetall активно працює над створенням центру військового технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Румунії, країні-партнерці НАТО", - заявив представник концерну.

Центр має почати працювати вже в квітні. Він відіграватиме важливу роль в підтримці боєздатності військової техніки, яку передаватиме Захід для України. Там планують підтримувати боєздатність зброї та військової техніки для України, зокрема й танків Leopard 2, Challenger, Marder, бойових транспортних машин Fuchs і військових вантажівок.

У минулого року Rheinmetall разом зі своєю компанією-партнером KMW заснували подібний центр технічного обслуговування в литовській Йонаві. Там доглядають за бойовими машинами Литви та інших членів НАТО з країн Балтії.

Раніше в німецькому оборонному концерні Rheinmetall заявляли, що для забезпечення ЗСУ є всі можливості, але країни Європи не поспішають.