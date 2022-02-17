Лейкоз вже втретє повернувся до 9-річного Максима

Батьки просять фінансової допомоги на лікування сина.

Вже 5 років Максима Ковальова лікують, щоб позбавити діагнозу лейкоз – онкологічне захворювання крові.

Вперше дитині діагностували гострий лімфобластний лейкоз влітку 2016 року, коли йому було лише три роки. Маленький хлопчик і не розумів, що з ним роблять лікарі, але їхні зусилля були не марними. На 33 день лікування медики констатували у дитини ремісію, хвороба відступала. І так тривала понад рік, але 2019 року знову діагноз повертається, а з ним і все лікування, але і цього разу хворобу вдалося приборкати. Та ось коронавірус, яким хлопчик перехворів у грудні 2021 року, знову спровокував погіршення стану.

«У 2022 році у нього знову повернувся лейкоз, зараз ми у м.Харкові у дитячій лікарні на лікуванні, Максиму показано лише пересадку кісткового мозку. Зараз він пройшов 2 блок хімії, стан слабкий, болить шлунок і кишківник, стоматит, постійно переливають тромбацити на тиждень 2 рази. Але в ремісію ще не увійшов», – розповідає мама Максима.

А це означає, що лікування має тривати, бо без нього трансплантацію кісткового мозку зробити поки буде не можливо. Але за ці роки лікування родина виснажена фінансово, адже далеко не все можна отримати в лікарні безкоштовно. Для багатодітної родини, в якій мама хлопчика ще й при надії, сплачувати за потрібне лікування стає все складніше, вони сподіваються на підтримку чуйних людей.

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ІВАЩЕНКО ОЛЬГА ІГОРІВНА