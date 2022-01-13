Лікарі в Туреччині готові взятись за лікування Світлани, але потрібні кошти

Лікарі в Туреччині готові взятись за лікування Світлани, але потрібні кошти

Жінка бореться зі онкологією вже два роки.

Світлана Вецель почула від дніпровських лікарів після двох років лікування, що надалі вони безсилі, і тепер жінці доводиться шукати порятунку у закордонних фахівців.

Про історію своєї мами написав син і просить допомогти врятувати її. «Мене звати Едуард, мені 29 років. я учасник бойових дій АТО. Прошу вас про допомогу для моєї мами. Два роки тому вона захворіла на онкологію, і їй було зроблено операції. Діагноз після операції: лейоміома тіла матки, ймовірний рак правої маткової труби, кіста правого яєчника», - розповідає Едуард.

Тож надалі на жінку чекала ще одна операція для встановлення остаточного діагнозу і 13 хіміотерапій, але хвороба продовжує прогресувати. Тож зараз лише медики за кордоном готові взятись за подальший порятунок життя жінки.

Син Світлани просить про допомогу, адже самостійно їм зібрати десятки тисяч доларів не дл снаги.

«Прошу не проходьте повз, будь-яка допомога нам допоможе. Я щиро прошу вас допоможіть врятувати життя моєї мами», - просить син Світлани.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

МФО банку: 305299

IBAN: UA763052990262016400925448909

Рахунок отримувача: 262016400925448909

РНОКПП отримувача: 2629804102

Поповнення рахунку 5168752012567817

ВЕЦЕЛЬ СВІТЛАНА ІВАНІВНА.