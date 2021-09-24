Лікування Максима можливе лише за кордоном, але потрібні сотні тисяч євро

Дитина потребує допомоги, якої в Україні надати не можуть.

Максим Назаренко вже третій рік намагається перемогти злоякісну пухлину, яка з’явилась в його животику - нейробластома заочеревинного простору. Одного разу йому вже майже вдалося, але щось не спрацювало і лікування триває і досі.

«Від 2018 року пройшли 8 блоків хіміотерапії, операцію з видалення пухлини і наднирника з лімфовузлами, два бокси з аутотрансплантацією кісткового мозку, 9 місяців продовжували суху хімію і після всього нам сказали довгоочікуване слово ремісія. Але наше щастя тривало недовго, у квітні цього року на черговому обстеженні у нас виявили рецидив - пухлина знову зросла на тому ж місці, і знову хімія», - розповідає мама Максима.

Зараз малюку доводиться боротись вже із 4 стадією раку і лікування має бути на найновітнішому рівні, щоб зберегти життя 7-річної дитини. «Нас прооперували 27.05.21 і призначили знову блоки хіміотерапій, але це тільки початок нашого шляху до одужання. Зараз ми проходимо 4 блок хімії, після цього на нас чекає імунотерапія, яка в Україні не проводиться», - додає жінка.

Родина хлопчика почала шукати клініки, де б погодились прийняти дитину. Відгукнулись клініки Європи, але і лікування там за сотні тисяч євро. І якщо є невеличка надія, що за саму імунотерапію зможе покрити МОЗ, то додаткові обстеження, перебування в Іспанії українській сім’ї доведеться оплачувати самостійно.

«Ми подали документи до Барселони, нам надійшов рахунок у 270 тисяч євро, зараз знову документи в МОЗ на розгляді. Ще потрібно 500 тисяч гривень на додаткові аналізи. Я довго вагалась, чи просити про допомогу, але самі ми не зможемо це оплатити, тому звертаюся до всіх небайдужих допомогти нам вилікувати свого синочка. Йому лише 7 років, і замість того, щоб ходити до школи гратися, проводить час в лікарняних стінах. Крім рахунку, ще потрібно додаткові кошти на проживання, переліт, оскільки ми будемо в Барселоні від 8-10 місяців. Прошу не залишити нас з цією бідою», - просить мама малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4991 2475 0850 Назаренко Вікторія Ю.

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