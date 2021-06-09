Лише допомога мільйонів зможе врятувати життя маленького Єгорки

Понад 21 мільйон гривень вже є на рахунку батьків, але потрібно ще 42 мільйони.

За кілька місяців до свого першого дня народження Єгор грався і активно позував на маминих відео для домашнього архіву, нині усе це замінила лікарняна палата і боротьба з діагнозом – спінальна м’язова атрофія (СМА).

«У 8 з половиною місяців я помітила, що у Єгора немає опори на ніжки. Була надія, що це якась помилка, я як мама просто не могла це прийняти», - пригадує мама малюка.

Спінальна м’язова атрофія - захворювання генетичне, і воно призводить до низького м’язового тонусу і не дозволяє дитині формувати рухові навички, або втрачаються уже сформовані. СМА в Україні не лікують. На початку року у нас сертифікували один із трьох відомих планеті препаратів "Спінразу" - він призупиняє прогресування недуги, але колоти його треба пожиттєво. Державних закупівель на нього не проводять.

Спасибо всем за помощь нашему сыну Егору ! Каждой посильной для вас суммой , вы приближаете его к заветному уколу... Опубліковано Анною Кудрявською Субота, 5 червня 2021 р.

Тому родина Кудрявських поїхала до Польщі, де таке лікування за державний кошт можливе. Нині Єгор щодня проходить реабілітацію та очікує поки ліки виділять і для нього. А за той час батьки сподіваються зібрати кошти на один укол, який не призупинить недугу, а зможе поставити малюка на ноги. Він коштує понад 2 мільйони доларів. Для родини поліцейського сума непідйомна. «Це вбиває, коли ти розумієш, що є препарат, який може врятувати, але він такий дорогий, ми просто не можемо дозволити собі оплатити це лікування, ми звичайна сім’я», - каже мама Єгора.

Аби зробити цю ін’єкцію, у малюка лише ще кілька місяців, бо коли йому виповниться два – вона не допоможе, а шансів навчитись ходити майже не буде.

Діагноз СМА руйнує м’язи Єгорки: малюку потрібна допомога кожного

Тож родина малюка просить усіх небайдужих допомогти стати йому на ноги: «Хочу, щоб моя дитина, як і всі діти, могла бігати і гратися, як і всі діти, пішла в дитячий садок», - каже мама хлопчика.

Коли редакція ТСН.ua вперше розповідала про хлопчика у листопаді 2020 року, на рахунку родину було лише 4 мільйони гривень, за ці місяці їм вдалося значно примножити збір, тепер вони мають вже 21 мільйон гривень. Кошти видаються фантастичними, але свідчать, що збирання навіть таких сум можливе, якщо доєднається велика кількість людей бодай мінімальними внесками.

Реквізити для допомоги:

ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ОДНОЧАСНИХ ПЕРЕКАЗІВ МОЖЕ БЛОКУВАТИ РОБОТУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ, СПРОБУЙТЕ ПЕРЕКАЗАТИ КОШТИ ПІЗНІШЕ, АБО ЗРОБІТЬ ПЕРЕКАЗ НА ІНШУ КАРТКУ.

5168 7573 5840 7031 Кудрявська Анна Олексіївна - мама (гривні)

4149 4993 4285 8485 Кудрявський Руслан Сергійович - тато (гривні)

USD IBAN UA843052990000026201893632391 SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 KUDRYAVSKA HANNA (долари)

EUR IBAN UA603052990000026205893632784 SWIFT CODE/BIC: COBADEFF

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