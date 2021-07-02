Лише один євро від кожного врятує життя 3-річному Дмитрику Жадану з Миколаєва

Невимовно велику суму потрібно зібрати вкрай швидко, але це можливо, якщо долучаться мільйони українців
У Дмитрика важке генетичне захворювання – СМА – спінально-м’язова атрофія, через яку поступово всі м’язи малюка перестають функціонувати і разом з цим гине і серцевий м’яз.
«Дмитрик народився абсолютно здоровим хлопчиком. Утім, в 6 місяців батьки помітили, що синочок не встає на ніжки не перевертається сам. Масажі та розвивальна реабілітація не допомогли. Генетичний аналіз шокував. У Дмитрика виявили вроджену спінально-мязову атрофію. З того часу почалася боротьба за кожен рух та подих дитини», – розповідають волонтери.
За допомоги небайдужих та підтримці глядачів ТСН батьки вивезли Дмитрика до Польщі, де він пройшов курс лікування препаратом "Spinraza". Однак, воно не дало бажаного результату.
У свої три рочки Дмитрик не може стояти навкарачки, сидіти, піднімати високо ручки та тримати голову. А, головне, дитина щодня більше і більше втрачає м’язову активність.
Врятувати Дмитрика може лише одна ін’єкція спеціального препарату, яким лікують СМА в усьому світі. Саме за його унікальності ціна є рекордною, це найдорожчий препарат у світі – понад два мільйони євро.
Дмитрик вже пройшов обстеження і його готова прийняти клініка у Барселоні. Але, часу обмаль, оскільки ці ліки дають результат, лиш якщо ввести їх дитині, яка важить менше 21 кг. Сьогодні вага Дмитрика 17,800. Час іде не на місяці, дні чи години, а на кілограми.
«Треба встигнути поки Дмитрик не набрав вагу в 21 кг! Важко уявити, що відчувають батьки дитини під час збору грошей на лікування, тому що кожен набраний грам скорочує час, в не годувати дитину, або тримати на дієті – це просто неможливо! У нас мало часу, його просто немає», – наголошують волонтери, які допомагають родині у зборі коштів.
#help_zhadan_dima #отчет_димы_жадан Мы благодарны всем всем, кто поддерживает нас. Мы не справимся без вас. Главное не...Опубліковано Zhadan Tetiana Вівторок, 29 червня 2021 р.
Батьки Дмитрика звертаються до всіх небайдужих взяти участь у флешмобі, який врятує життя їхнього синочка. Кожного, хто дізнається про малюка просять перерахувати суму хоча б в один євро і попросити зробити внесок своїх знайомих, друзів, чи колег... Тоді така здавалося б захмарна сума буде зібрана силами мільйонів людей.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк
гривня 4731219616351775
євро 4731219117999783
долар 4731219117999791
IBAN:UA87305299000002620187020674O
Рахунок 26201870206740
МФО 305299
РНОКПП 3233414287
Отримувач: Жадан Тетяна Володимирівна
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