Лише один євро від кожного врятує життя 3-річному Дмитрику Жадану з Миколаєва

Невимовно велику суму потрібно зібрати вкрай швидко, але це можливо, якщо долучаться мільйони українців

У Дмитрика важке генетичне захворювання – СМА – спінально-м’язова атрофія, через яку поступово всі м’язи малюка перестають функціонувати і разом з цим гине і серцевий м’яз.

«Дмитрик народився абсолютно здоровим хлопчиком. Утім, в 6 місяців батьки помітили, що синочок не встає на ніжки не перевертається сам. Масажі та розвивальна реабілітація не допомогли. Генетичний аналіз шокував. У Дмитрика виявили вроджену спінально-мязову атрофію. З того часу почалася боротьба за кожен рух та подих дитини», – розповідають волонтери.

За допомоги небайдужих та підтримці глядачів ТСН батьки вивезли Дмитрика до Польщі, де він пройшов курс лікування препаратом "Spinraza". Однак, воно не дало бажаного результату.

У свої три рочки Дмитрик не може стояти навкарачки, сидіти, піднімати високо ручки та тримати голову. А, головне, дитина щодня більше і більше втрачає м’язову активність.

Врятувати Дмитрика може лише одна ін’єкція спеціального препарату, яким лікують СМА в усьому світі. Саме за його унікальності ціна є рекордною, це найдорожчий препарат у світі – понад два мільйони євро.

Дмитрик вже пройшов обстеження і його готова прийняти клініка у Барселоні. Але, часу обмаль, оскільки ці ліки дають результат, лиш якщо ввести їх дитині, яка важить менше 21 кг. Сьогодні вага Дмитрика 17,800. Час іде не на місяці, дні чи години, а на кілограми.

«Треба встигнути поки Дмитрик не набрав вагу в 21 кг! Важко уявити, що відчувають батьки дитини під час збору грошей на лікування, тому що кожен набраний грам скорочує час, в не годувати дитину, або тримати на дієті – це просто неможливо! У нас мало часу, його просто немає», – наголошують волонтери, які допомагають родині у зборі коштів.

#help_zhadan_dima #отчет_димы_жадан Мы благодарны всем всем, кто поддерживает нас. Мы не справимся без вас. Главное не... Опубліковано Zhadan Tetiana Вівторок, 29 червня 2021 р.

Батьки Дмитрика звертаються до всіх небайдужих взяти участь у флешмобі, який врятує життя їхнього синочка. Кожного, хто дізнається про малюка просять перерахувати суму хоча б в один євро і попросити зробити внесок своїх знайомих, друзів, чи колег... Тоді така здавалося б захмарна сума буде зібрана силами мільйонів людей.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

гривня 4731219616351775

євро 4731219117999783

долар 4731219117999791

IBAN:UA87305299000002620187020674O

Рахунок 26201870206740

МФО 305299

РНОКПП 3233414287

Отримувач: Жадан Тетяна Володимирівна



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