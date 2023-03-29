Максима чекають на операцію у Сербії, але потрібні кошти

Максим народився передчасно, вага при народженні дитини 1480, це мало свої важкі наслідки, якими дитина мусить боротися і зараз. Але є одна, яка робить життя дитини не просто неповноцінним, а нестерпно болісним.

“Шансів на нормальне життя, лікарі не давали, але ми боролися, і дитина у 2 роки потроху почала ходити, а згодом і розмовляти. У 7 років Максим разом з однолітками пішов до школи. Але є ще одна біда, з якою не змогли впоратися наші лікарі. Дитина народилася з вадою сечостатевої системи. 8 операцій зробили на Україні, в 2017 і у 2022 році оперували в Сербії”, - розповідає мама Максима Наталія.

Здавалося б, що кожна операція мала б наближати хлопчика до більш повноцінного життя, але вийшло не так, як очікувалося. В одну із операції дитині пересадили частинку шкіри до сечовидільної системи, яка через вікові зміни повела себе природно, що не було враховано під час операції. Тепер такі видозміни призводять до нестерпного болю для 13-річного хлопчика. “Зараз у Максима почалися дуже сильні болі, деформація уретри. Дитині дуже сильно болить, ночами майже не спить, постійно на знеболювальних. Щоб трохи зменшити біль, лікарі запропонували урологічний катетер, постійно, поки не попаде на операцію. Дитина дуже виснажена і морально і фізично”, - додає Наталія.

Рішення для зменшення болю у дитини лише тимчасове, має бути проведена операція, під час якої видалять той клаптик пересадженої раніше шкіри і замінити на новий, який цього разу візьмуть із внутрішнього боку щоки.

Такої складності операцію готові провести сербські медики. “Операцію коштує 6500 євро, але часу зовсім не має. Рахунок ми отримали 20 березня, а операцію призначено на 28 травня. Максим каже: “Мама, я витримаю, тільки хай мені лікар допоможе, щоб не боліло”, - розповідає мама Максима.

Основну суму за операцію можуть сплатити благодійники, мама хлопчика вже отримала висновок відповідної комісії. Але всі додаткові витрати все ж лягають на її плечі, це не лише проїзд і проживання, але і кількатижнева реабілітація і догляд, які доведеться відбувати в клініці.

Тато хлопчика помер у віці 45 років два роки тому, тож для матері-одиначки суми витрати у тисячі євро - захмарна розкіш. Вона благає допомогти їй з проведенням чергової операції для Максима. “Мені дуже тяжко дивитися як страждає моя дитина. Прошу допомоги”, - просить мама Максима.

Реквізити для допомоги:

5168 7451 3167 1254

Топчій Наталія