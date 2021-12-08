Максиму для здолання меланоми щомісячно потрібно зібрати 80 тисяч гривень

Максиму для здолання меланоми щомісячно потрібно зібрати 80 тисяч гривень

Лікування має тривати два роки.

Максим Єлькин із подивом почув від лікарів у січні 2020, що в нього меланома шкіри, яку видалили дуже вчасно, ще на початковій стадії. Тож подальшого лікування чоловіку не призначили, але що три місяці він мусив проводити обов’язкові огляди.

Така пересторога була немарною, через майже півтора року хвороба повернулась і дала про себе знати з новою силою.

«В серпні 2021 рецидив в підпахові лімфатичні вузли, проведена операція з видалення лімфоузлів, результат гістології - метастази меланоми в лімфатичні вузли, поставлена 3 стадія меланоми», - розповідають друзі чоловіка.

В Інституті Раку негайно призначили новітнє лікування, яке є дієвим за такого захворювання. Але його потрібно проводити впродовж двох років, а ціна його непосильна для звичайної української родини.

«Меланома з позитивною мутацією гену BRAF, тому лікування таргентами має позитивний прогноз так як інших утворень не було виявлено, то терапія є ад'ювантною (допоміжною). Вартість місячного курсу лікування 80 000 грн», - розповідають друзі.

Максиму стало коштів на закінчення другого курсу лікування, а на подальшу закупівлю препаратів коштів вже немає. Але лікування дає результат, стан чоловіка задовільний.

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Єлькин Максим