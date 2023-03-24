Маленька Софія потребує допомоги, щоб мати змогу ходити своїми ніжками

У дитини вроджена вада, яка дуже вкоротила ліву ніжку дівчинки, і з віком ситуація лише погіршуватиметься.

Діагноз Софійки - вроджений недорозвиток стегнової кістки, малогомілкова гемімелія та вкорочення лівої ноги на 10 см. Та така різниця у ніжках, за прогнозами лікарів, лише буде прогресувати, і коли Софійка припинить рости, становитиме аж до 30 сантиметрів.

Таку ситуацію можна виправити хірургічно, подовженням ніжки дитини, але для цього спершу потрібно виправити вади стегнової кістки та інших супутніх проблем.

Щойно батьки мали звернутися до медичних закладів в Україні, які б могли допомогти, почалася війна, лікувальні заклади, які проводять такі операцію, зокрема у Харкові, стали недоступними. Тож батьки почали шукати допомоги у закордонних спеціалістів. Одним із найкращих варіантів для них став американський спеціаліст, який приїздить оперувати дітей до Варшави. Софійка потрапила до нього на консультацію і має складений план лікування аж до 16-річного віку. Та перші і найважливіші операції потрібно провести вже найближчими місяцями, але почергово. За них родині доведеться заплатити ледь не за американськими розцінками.

Найперша операція має відбутися у 2-річному віці, а дівчинці зараз вже рік і 10 місяців. “Перший етап - підготовча з реконструкції стегнового та колінного суглобів, реконструкція стопи. Другий (етап операції) - подовження ноги на 10 см. Вже після перших двох етапів операцій Софія зможе самостійно бігати і ходити. Адже зараз у свої 2 роки вона не ходить”, - розповідає мама дівчинки.

Тож батьки терміново збирають кошти заплатити за операції, лише на першу потрібно 87 тисяч доларів. “Сума загалом 208 000 $. Рахунки включають в себе вартість операцій та післяопераційних реабілітацій. Проблема в тому, що у лікаря великі черги на операції. Тому збираємо кошти, щоб оплатити їх якнайшвидше. Адже він прилітає всього 3-4 рази на рік до Варшави. Оплата має бути повна за 2 і 3 операцію разом, оскільки ці дві операції прямо пов'язані між собою (накладення апарату та зняття апарату). Якщо ми не встигнемо оплатити операції і забронювати місце, то операції будуть відкладатися”, - розповідає мама дівчинки.

Перші майже 60 тисяч доларів родина вже зібрала за допомогою небайдужих людей у соціальних мережах. Зараз звертаються і до читачів ТСН.ua з проханням допомогти у збиранні необхідної суми задля лікування Софійки.

Допомога за реквізитами:

Отримувач: Янковська Діана Василівна

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