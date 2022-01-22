Маленька Уляна зі СМА потребує рятівного уколу: батько загинув в ДТП, вони з мамою лишилися у чужій країні зовсім одні

Маленька Уляна зі СМА потребує рятівного уколу: батько загинув в ДТП, вони з мамою лишилися у чужій країні зовсім одні

Зволікати не можна, кажуть лікарі, в будь-який момент Улянка може перестати рухатися і навіть дихати.

В маленької Уляни Гірук - спінальна м’язова атрофія. У Польщі таким дітям безкоштовно дають ліки, які призупиняють розвиток хвороби. Приймати його треба пожиттєво. Альтернатива - інший препарат, після якого дитина одужує, але коштує він 2 млн доларів.

З України родина виїхала восени, коли дізналися про діагноз доньки. Заради Улянки її тато знайшов роботу у Польщі. Винайняли житло у Варшаві і дівчинка почала лікування. Однак на Різдво сталася трагедія - чоловік загинув у ДТП.

Родина у розпачі. Як бути далі – мама маленької Уляни не знає. Єдиним годувальником у родині був чоловік, вона ж навіть не може вийти на роботу, бо немає на кого лишити доньку.

Зволікати не можна, кажуть лікарі, в будь-який момент Улянка може перестати рухатися і навіть дихати.

Повернутися до України родина може лише якщо тут Улянку чекатиме рятівний укол. Їхні друзі і родичі навіть почали самотужки збирати гроші але сума у більш як два мільйони доларів – для них непідйомна. Тож поки щодня спілкуються з Юлею та Уляною через інтернет.

Найбільше за сестричкою сумує її двоюрідний братик Тимофій. Рідні вірять, що станеться диво і їхня Уляна одужає та вже незабаром повернеться з мамою до України.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

5168 7451 1979 5349 (ПриватБанк, ГІРУК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, ДЯДЬКО УЛЯНИ. Тел. 097 520 59 90)