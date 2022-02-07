Маленька Єлісавета не впорається зі своєю вадою без допомоги чуйних людей

Реабілітації для дитини коштують надто дорого для її родини.

Радість другої вагітності для мами Ліси Світлани затьмарив висновок лікарів після УЗД – у дитини вентрикумонологія головного мозку.

Дівчинка з’явилась на світ і одразу опинилась в реанімації, де провела наступний місяць. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини, але додався діагноз - атрезія хоан, яка є важкою патологією у дітей. Та це дало можливість продовжити лікування вже поза стінами реанімації, та разом із цим у неї виявили гідроцефалію (скупчення рідини навколо мозку).

«Я вже додому не повернулася, нас оформили в дитяче відділення. Чотири місяці капельниці, антибіотики та новий діагноз - гідроцефалія. У той час зробили Лісе операцію, зробили дірочки в носику», - розповідає мама Ліси.

Зараз дівчинці вже понад півтора рочки, але вона досі не тримає голівку, не сидить. Лікарі рекомендують спеціальні заняття для дитини, щоб подарувати їй самостійне майбутнє, дати хоча б найнеобхідніші навики для життя. Та на все це потрібні кошти, яких у родині немає.

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