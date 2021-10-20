Маленький Лука потребує посиленої реабілітації

Дитина народилась у результаті важких пологів і це призвело до невтішних наслідків.

Влітку 2019 року у мами Луки почалися пологи, які тривали понад добу, тож це позначилося на стані малюка.

«Дитина внаслідок важких пологів мала важку асфіксію (кисневе голодування головного мозку), пологи тривали майже 30 годин, внаслідок чого дитина отримала велике ураження ЦНС. Тож перший тиждень свого життя він провів на апараті штучної вентиляції легень», - розповідає мама хлопчика.

Вперше їй вдалося взяти сина на руки за тиждень від появи на світ, і це стало початком боротьби за майбутнє хлопчика. «Природні рефлекси були сильно пригнічені, спочатку він навіть не вмів їсти (харчування дитини відбувалося через зонд, який стояв у носику), але за ще три тижні проведенні в лікарні його рефлекси відновилися, він почав їсти сам. Але після проведеного МРТ з’ясувалось, що більша частина мозку сильно зруйнована, було велике кістозне ураження мозку, гідроцефалія», - пригадує мама малюка.

Батьків Луки попередили, що подальша доля малюка цілком залежить від їхньої активності, посиленої реабілітації дитини. Тож родина зв’язалась із закордонною клінікою, яка готова прийняти дитину на посилені заняття, але потрібно сплатити понад тисячі євро. Батьки почали збирання і дуже розраховують на посильну допомогу від небайдужих.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку

5169360009025515

Шкварун Світлана

АБО

Карта monobank

4441114410543076

Svitlana Shkvarun

https://www.instagram.com/help_for_lu/

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання