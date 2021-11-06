Маленькій Майї потрібна операція, яка має позбавити її численних судом

Таким чином дитину можна буде реабілітувати і адаптувати для життя.

Лише за кілька місяців після народження у Майї Гречаної батьки почали помічати судоми, які почали наростати навіть попри призначені препарати.

«Частота нападів зросла до 80-100 нападів на добу. Були призначені додаткові протисудомні препарати, але поліпшення не наставало. Вона припинила реагувати на оточуючих, зникли всі емоції», - пригадує мама дитини.

Лікарі пішли на більш радикальне лікування, але і воно було неефективним, а навпаки погіршив стан дівчинки, як з нападами, так і зупинився її розвиток.

Столичні лікарі провели дитині генетичний аналіз, який показав, що до таких наслідків міг привести поломаний ген. «В Києві провели обстеження. За 2 години моніторингу було 20 нападів. На жаль, у Майєчки епістатус і дуже сильні судоми. Вона лякається, плаче, закочує очі. Це все дуже боляче і нестерпно», - каже мама дитини.

Після встановлення причин нападів у дівчинки лікарі можуть підібрати дієве лікування, а ще провести дитині операцію на головному мозку з установки системи нейростимуляції (блок для стимуляції блукаючого нерва) вартість цього блоку 795 099 тисяч гривень. Зібрати таку суму родина не може, тому шукають і інші варіанти. Так нещодавно дитину прийняла клініка в Італії. Там її пролікували, що значно поліпшило її стан і зараз дитину вести туди знову, але перед клінікою у родини залишився борг у понад 8 тисяч євро. До того ж потрібні кошти і на новий курс.

"Якщо ми його не заплатимо, ми не зможемо полетіти туди. Нам не надішлють рахунок на майбутнє лікування. Чому нам треба повернутися: операція з гастростоми, поліпшити стан Маюші.

Вона жива, Маюша все відчуває. Вона не овоч, як говорять деякі люди. Безнадійних дітей не буває! Навіть, якщо дитину неможливо врятувати, або зцілити, завжди є шанс покращити її стан. Я в черговий раз прошу про допомогу, дорогі друзі і небайдужі люди", - просить мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

Номер карты:4149 4993 8562 5932

Касторнова Наталія Іванівна

https://www.instagram.com/help_maya_busya/

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