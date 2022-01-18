Маленький Назарчик потребує допомоги в лікуванні раку крові

Дитина зараз бореться із захворюванням.

1 липня 2021 року Назарчику, який не має ще і двох років, поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз.

«Захворювання, яке взялося не зрозуміло звідки, і з яким нам потрібно боротися. Наразі проходимо хіміотерапію. Лікування ускладнює той факт, що у малюка ламаються хромосоми», - розповідає мама хлопчика.

У Назарчики перші проявил хвороби були ледь помітними, дитина мала поганий апетит, почалися проблеми із ходінням в туалет і так тривало майже місяць. Перші ж аналізи крові, які призначили дитині лікарі, показав відхилення від норми, тож малюка госпіталізували і почали дообстежувати.

Відтоді і триває боротьба за здоров’я крихітного хлопчика і справлятись із цим завданням мамі доводиться самостійно.

"Я маю двох дітей, я є мати-вдова, Назар залишився без батька у 3-місячному віці, тому я можу розраховувати лише на свої сили та підтримку держави. На лікування потрібно дуже багато грошей, яких у нас просто немає. Допоможіть, будь ласка, нам пройти це лікування та врятувати дитину. Заздалегідь хочу подякувати тим людям, які підтримали нас у нашій біді", - просить мама малюка.

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Ляхман Наталія Леонідівна