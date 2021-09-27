Мама Артемка мріє побачити перші кроки сина і тому просить про допомогу

Дитині допомогти може коштовна операція

3-річний Матяш Артемко із Харківщини досі сам не може навіть сидіти, він ще не зробив свої самостійні кроки, та навіть впевнено не може стати на ніжки. У дитини діагноз: спастичний церебральний параліч, подвійна геміплегія, рухові порушення 4 рівня за GMFCS, а ще затримка темпів психомовного та статлкінетичного розвитку.

Такий стан у дитини спричинило передчасне народження, лише на 31 тижні вагітності. Малюк був слабким, за життя боролись лікарі реанімації, і їм вдалося його врятувати, тепер батьки і реабілітологи роблять все можливе, щоб подарувати дитині здорове майбутнє. Та лікарі констатують, що самими реабілітаціями у випадку Артемка не обійтись. Потрібні оперативні втручання.

«Нещодавно ми зробили першу операцію. Вставили шуруп в ногу і підрізали сухожилля. Були на консультації, лікарі сказали, що треба робити другу операцію. Будуть ставить пластини на двох ніжках», - розповідає мама хлопчика.

Саме, щоб зібрати кошти на ці пластини мама Артемка наважилась звернутись до зовсім незнайомих їй людей і благанням допомогти.

"Сума одної пластини 40 тисяч гривень. Лікарі рекомендують обов'язково зробити цю операцію. Кажуть, якщо її зробити, дитина буде ходити", - каже жінка і благає про допомогу, адже сина виховує сама і допомогти в її біді їй нікому.

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4149499391472048

МАТЯШ СВІТЛАНА ІВАНІВНА

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