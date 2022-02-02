Мар’янку рятують від злоякісної пухлини, яка утворилась на корі головного мозку

Пухлина не встигла розповсюдитись і не зачепила мозок, тож у дівчинки є всі шанси на одужання.

15-річна Мар‘яна Басараб, коли влітку 2021 року намацала у себе за вушком ущільнення, побоялась про нього комусь розповісти. Дитина просто злякалась, як потім виявилося, недаремно, бо хвороба, яка за цим ховалася, все міцніше в’їдалась у дитячий організм і робила життя нестерпним.

«З жовтня ця ґулька почала стрімко рости, а вже 27 жовтня у Мар‘яни з'явились перші симптоми хвороби - головний біль, нудота, блювота. Але про ту злощасну ґульку нікому так і не розказала. Весь листопад та половину грудня симптоми періодично повторювались, і батьки записали Мар‘янку до гастроентеролога, адже думали, що це можливі прояви гастриту. І аж перед походом до лікарні, 14 грудня, Мар‘янка зізналась і показала ту ґулю, яка вже була великих розмірів. На всі запитання, чому вона те все так довго приховувала, вона відповідала, що просто боялась померти», - розповідають рідні дівчинки.

Тоді почалися ретельні дослідження із пошуку діагнозу і призначенням подальшого лікування.

«КТ підтвердило, що пухлина не зачепила мозок, але лікарі на його основі поставили новий діагноз - остеосаркома, а для цього потрібне набагато серйозніше лікування», - додають рідні.

Не очікуючи подальших результатів обстеження, батьки за порадою, звернулись до клініки в Туреччині, яка має великий досвід боротьби із такими пухлинами. Вже наприкінці року дитина була у них на обстеженні.

«Мар‘янка пройшла вже перший блок хіміотерапії, який складався з 48 годин безпррервного капання. Залишилось ще 5, чотири з яких будуть легшими (по 24 години) та ще 1 сильна (48 годин). У лікарів позитивні прогнози - всі аналізи у Мар‘яни в нормі, на щастя, хімія не дала ніяких ускладнень ( рім волосся, яке практично все вже вилізло). Лікарі говорять, що хіміотерапія необхідна для зменшення розмірів пухлини, для того, щоб можна було видалити її повністю. Бо станом на зараз пухлина величезних розмірів, і видалити можна лише 85%, адже вона зачіпає сонну артерію та інші важливі відділи мозку», - розповідають рідні дитини.

Напередодні вже почали капати другу хімію, але у дівчинки сталась сильна алергічна реакція. Оскільки ситуація вкрай важка, медики в Туреччині виставляють і чималі рахунки. Лікування вартуватиме до 120 тисяч доларів. Батьки просять допомогти зібрати ці кошти, адже від цієї суми залежить подальше життя дівчинки.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк Басараб Мар'яна Теодозіївна

5168 7451 1537 0865

Монобанк Басараб Уляна Ігорівна (мама)

5375 4141 3379 6754

Приватбанк Маковецька Юлія Теодозіївна (сестра)

5457 0822 2343 9154

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