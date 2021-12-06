Маркусь сподівається, що добрі люди допоможуть йому пройти необхідне лікування

Дитині потрібні постійні заняття із реабіліатологами.

Зараз Маркові 5 років, і він, на перший погляд, не відрізняється від своїх однолітків, та у малюка є діагноз, який дещо пригнічує його життя. Коли Марку було 1рік і 4 місяці, йому поставили інвалідність ДЦП, подвійна гімеплегія зі стійкими руховими порушеннями, затримка розумового розвитку.

«Зараз Марко сам ходить, але коли впаде, то потребує допомоги, щоб піднятись, має поганий зір, тому Марко мусить ходити в окулярах, права ручка в нас досить сильно постраждала, тому Маркові важко нею щось робити, і все він робить лівою, хоча і ліва теж не ідеально працює. Час від часу підвищує тонус в ручках і ніжках, і через це Марко починає підніматись і ходити на пальчиках, і дуже сильно затискає руку. Марко трішки відстає у розумовому розвитку від своїх однолітків, але ми працюємо над тим, щоб наздогнати. Інтелект у нього збережений і він є досить розумна дитина і цікавиться багатьма речами», - розповідає про сина мама.

Мама каже, що таким подіям передували її важкі пологи. «Все починалось добре, але потім під час самих пологів Марко просто застряг і його не могли ніяк витиснути, ні я, ні лікарі, які тиснули мені на живіт. Тільки за допомогою вакууму за третім разом Марка витягнули. Виною всьому стало сильне обвиття пуповиною навколо шиї, плеча та грудної клітки», - розповідає жінка.

Малюк народився ледь живим, тож перші дні його життя минули у реанімації під апаратом штучного дихання.

«Від того часу ми постійно їздили на консультацію до різних неврологів у Львів, Чернівці, Хмельницький, Івано-Франківськ, Трускавець, щоб почути: «ми даємо 100% гарантію того, що ваша дитина буде здорова», але ніхто нам цього так і не сказав. Ми втратили цими поїздками багато часу і грошей. Як ми цей час направили на те, щоб займатись в центрі, я думаю, у нас були б набагато кращий результат», - переконана мама Марка.

Родина зараз знайшла реабілітаційний центр, після занять у якому хлопчик має значні результати. Окрім того, Марко має приймає пігулки і йому призначають уколи, які мають зняти спастику.

«Лікарі приємно здивовані, що з таким діагнозом, у нас є такі результати. Вони говорять, що головне не зупинятись і кожні 1,5-2 місяці їздити на реабілітації. Тоді Марко зможе жити майже повноцінним життям. Хоч і фізично він не зможе працювати, але розумово буде працювати. Ми стараємось їздити на реабілітації, але фінансовий бік не завжди витримує. Чоловік отримує мінімальну зарплату, також отримуємо соціальну виплату за інвалідністю, та цього мало, я вирішила їздити за кордон працювати, та не завжди є з ким залишити Марка. Тому й мусимо просити допомоги. Загальна сума, яку ми потребуємо на 1 реабілітацію, приблизно 25000-26000 грн. Щиро сподіваємось, що ви нам зможете допомогти», - каже мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 4441 1144 1198 0368

Отримувач: Перегінська Аліна Василівна

IBAN: UA783220010000026203315264872

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Призначення платежу: Поповнення рахунку