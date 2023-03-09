Масований ракетний удар Росії по Україні 9 березня: всі подробиці (оновлюється)

Росія в ніч проти 9 березня здійснила масований удар по Україні крилатими ракетами. Окупанти атакували, зокрема, Київ, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області - загалом випустили 81 ракету. Внаслідок ракетного удару є поранені і загиблі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

ТСН.ua зібрав подробиці про ракетний удар та його наслідки.

У ніч проти 9 березня повітряна тривога охопила всю Україну. Спочатку повідомлялося про запуски ударних безпілотників-камікадзе, потім - про запуски ворожих ракет. Звуки вибухів було чути, щокрема, у Хмельницьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Тернополі, Києві.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, противник здійснив 81 пуск ракет і 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Знищено 34 крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр", а також 4 дрони-камікадзе.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Наслідки атаки

У Києві внаслідок нічного ракетного удару постраждало троє осіб.

"Відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога. Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено", - повідомила столична поліція.

Також зафіксовано влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці у Голосіівському районі. В об'єкт інфраструктури, за попередньою інформацією, влучила ракета "Кинжал".

Ракетна атака на Київ

Ракетна атака на Київ

У Львівській області ракета впала на приватні житлові будинки в Золочівському районі.

У результаті ворожого обстрілу загинули п'ятеро людей.

Фото: Управління ДСНС у Львівській області

Дніпропетровську область всю ніч обстрілювали ракетами, дронами та важкою артилерією. В Нікопольському районі загинув 34-річний чоловік, постраждали дівчина 28 років і хлопець 19 років. Пошкоджено 12 приватних будинків, одна господарська споруда зруйнована і ще дев'ять понівечено, зачепило й лінію електропередач. Також внаслідок влучань у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.

По Харкову і Харківській області окупанти випустили близько 15 ракет, цілилилсь в об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку в області. Весь Харків та частина Харківської області залишилися без світла, опалення та води. Метро перейшло на роботу в режимі укриття.

Окупанти в ніч проти 9 березня випустили п'ять ракет С-300 по Запорізькій області. Мішенню став один з об'єктів критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.

В Одеській області внаслідок наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки.

Житомирську область атакували "Шахеди", постраждав один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання залишились майже 150 тисяч абонентів.

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