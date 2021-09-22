Матвійку потрібна операція, а у батьків не вистачає коштів на її оплату

Оперативне втручання батьки мріють провести в США.

5-річний Матвійко від перших днів свого народження потребував посиленого нагляду через свою слабкість. А згодом і отримав діагноз ДЦП, спастичний парапарез нижніх кінцівок.

«Матвій перший з двійні, народилися вони з братом на 35 тижні (екстрене кесареве), він був слабким під час народження та 5 днів перебував на ШВЛ, отримав гіпоксичне ураження мозку і як наслідок атрофію кори головного мозку, гідроцефалію 1 ступеня. Спочатку він розвивався щодо брата, не сильно відстаючи в розвитку, в рік він встав в ліжечку і почав ходити вздовж опори, але в свої п'ять самостійно так і не пішов, хоча процес відновлення почався з трьох місяців і до сьогоднішнього дня», - розповідає мама малюка.

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Хоча посилені реабілітації дали значний результат в іншому. Матвій вміє сидіти, повзати, вставати біля, кілька хвилин постояти, ходити з тростиною. Та сильна спастика не дає шансу дитині повноцінно відчути свої ноги, щоб почати ходити самостійно.

«Сильний тонус в ногах заважає йому рухатися далі, через те що навантаження на ноги збільшується з віком, відбувається деформація лівої стопи через те, що всю опору бере вона на себе, права нога найчастіше стає на носок, за кожного стрибка росту ми отримуємо відкати через те, що м'язи не встигають розвиватися, завдяки тонусу, паралельно з кістками», - розповідає жінка.

Реабилитация ребенка с диагнозом ДЦП – это не легкий путь, через который мы проходим каждый день уже 5,5 лет. Грамотная... Опубліковано Alesandra Semenova Субота, 4 вересня 2021 р.

Щоб допомогти дитині виправити цю ваду і зняти той самий тонус у м’язах ніг, потрібна операція, яка була вигадана в США - селективна дорсальна ризотомія. Її лише нещодавно почали проводити в Україні іноземні фахівці. Тому батьки вирішили поїхати до винахідника методики до Америки, щоб мати гарантований результат.

«За рекомендацією фахівців і досвіду інших батьків ми вирішили зробити операцію SDR і ортопедичну операцію в США. Завдяки саме цим операціям лікар дає майже 100% гарантію, що Матвій буде сам ходити, а може навіть і бігати, а головне жити без обмежених можливостей», - розповідають рідні хлопчика.

Тепер перед ними постало питання оплати послуг. Дві операції і нагальна реабілітація після них буде коштувати щонайменше 60 тисяч доларів. Третину суми батьки вже зібрали, та решту суми сподіваються дозбирати за допомогою небайдужих людей. Операція має відбутись вже у груді, тож часу на збмрання коштів не так вже й багато.

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