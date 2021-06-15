Батьки Саші, якій пересадили печінку, просять про допомогу

Сума до збору зараз перевищує 130 тисяч злотих, що дорівнює понад мільйона гривень.

Лікарі в Польщі провели Саші Волковій трансплантацію печінки, але виникли ускладнення, які також потребують подальшого лікування.

Дівчинка народилась із вадою

«В наше життя прийшла радість безмежна та довгоочікувана 17.10.2017 народилася наша донечка Олександра. Але тоді ми і подумати не могли, що нас чекає. Три роки наша родина жила в страху, три довгих роки боротьби за життя нашої єдиної, найважливішої донечки Олександри. Від народження донечці поставили страшний діагноз біліарна атрезія - це коли жовч не виводиться з організму і отруює його», - розповідає мама дівчинки Юлія і пояснює, коли почалося руйнування печінки дитини

Боротьба за здорове майбутнє.

За місяць після народження дівчинці провели операцію по Касаї, яка мала налагодити відтік жовчі і їм це вдалося, печінка дитини більше не страждала.

«Все ставало на свої місця і життя знову стало звичне, без лікарень, крапельниць і болю. Але на початку 2019 року до нас прийшла біда звідки її не чекали, кровотеча через портальну гіпертензію. Знову лікарні, знову біль та страх за життя нашої крихітки. Порятунок знайшли у нашого лікаря у Львові, в котре вона витягнула нашу крихітку з тяжкого стану та порадила звернутися в клініку в Варшаві. Тут нам мали провести легування вен стравоходу, але Сашуня мала деякі анатомічні властивості, які не дозволили зробити процедуру, тому вирішили склерозувати (відновити правильну роботи вени). Склерозування проходило в 4 етапи і дало результат, але не надовго», - пригадує мама Саші.

Від жовтня 2020 кровотечі почали повторюватись і ставали сильніші, тож далі лікарі порадили робити пересадку печінки. Донором мала стати мама дівчинки, а саму операцію погодились провести в Польщі.

Нове випробування

«Довгий місяць зайняла підготовка до неї. І от вже є дата, але за день до операції у чоловіка і в донечки виявляють коронавірус. Операція переноситься на невизначений термін. Весь цей час Сашуня та тато були в лікарні, кровотечі припинялась на деякий час. Манюня нічого не їла, її організм підтримували крапельницями», - додає Юлія.

Коли ж дівчинка одужала і зміцніла, лікарі проводять операцію, ускладнення з’являється у мами, але шматок маминої печінки в організмі Саші почав функціонувати ідеально. Але так було лише на початку.

«Довга реабілітація у донечки, ускладненням була рідина, яка збиралася, то в животику, то в легенях. Декілька разів встановлювали нові дренажі для відходу рідини. Але головне, що нарешті Сашунька може їсти. І вже 09.04.2021 нас виписують з лікарні», - радіє приємним спогадам мама Саші.

Та на цьому лікування ще не завершене

«Довгі 4 місяці в лікарні, голодування через кровотечі, крапельниці , установка катетерів, аналізи, сльози, біль, страх, замість друзів медперсонал та лікарі. Але результат перевершив всі ті страхи. Маленька їсть, це як бальзам для моєї душі, ходить на вулицю, бігає, радіє життю. І я радію від цього, але не все буває так гладенько. Судинки Саши звужуються, але це слава Богу можна виправити, також попереду операція із зашитю ще черевної порожнини, але це вже не настільки страшно. Головне, що вона їсть, відкриває нові смаки. Головне те, що немає лікарень і крапельниць. Мені хотілося, щоб після пересадки всі проблеми зникли. Воно так і вийшло, майже...», - каже Юлія.

Подальше лікування також потрібне у Польщі

Родина залишалась винна клініці за її послуги, адже дівчинка незаплановано захворіла і була вимушена довше перебувати в лікарні.

Тож рахунок зростав, а подальше лікування не дає родині можливість погасити заборгованість. До того ж, лікування дитини триває і попереду в неї ще операції, які батьки будуть вимушені сплачувати самостійно. "Наша госпіталізація була значно раніше запланованого часу (через кровотечі), наше перебування в відділені «ковід», потім наше перебування в відділені гастроентерології в очікуванні трансплантації. Це коштувало нам 146 463 злотих. На саму операцію ми змогли зібрати завдяки небайдужим людям з усього світу. На жаль, через обставини не вистачило тих коштів», - констатує мама Саші.

«Зараз операція з розширення ворітної вени, вона хоч і не складна, але все ж. Це знову наркоз, знову катетери, знову стрес для малятка. За цю операцію ми заплатили, бо борг за пересадку дуже великий, тож в клініці попросили оплату на перед. Попереду ще одна операція через рік, або півтора з зашиті черевної порожнини і будемо сподіватися, що це буде останній неприємний і болісний момент в житті нашої принцеска», - каже мама дівчини.

Сума до збору зараз перевищує 130 тисяч злотих, що дорівнює понад мільйона гривень.

«Наша родина просить всіх небайдужих людей допомогти нашій родині. Сумма захмарна, та тяжка для звичної родини», - каже Юлія.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7422 3898 6404 Волкова Ю.В



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