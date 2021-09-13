Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Михайлик може отримати більш самостійне майбутнє, якщо йому допоможуть небайдужі

Дата публікації
Перегляди
79
Михайлик може отримати більш самостійне майбутнє, якщо йому допоможуть небайдужі

Дитина народилась на 6 місяці вагітності, і це позначилось на її здоров’ї

Кожна мама мріє про здоров’я для своїх дітей, а особливо, якщо вони хворіють, і ладна на все, аби стан дитини покращився. Та часто все залежить не від неї, а від дії кваліфікованих спеціалістів і медикаментів. Це все можна отримати не завжди безкоштовно, але що робити коли грошей не вистачає?

У родині Михайлика Германа ситуація саме така. 5-річний хлопчик досі не зробив своїх самостійних кроків, і йому важко навіть сидіти без підтримки. А все тому, що у хлопчика ДЦП, яке стало результатом передчасного народження.

«Нам лікарі дають хороші шанси, але для цього потрібні реабілітації. Міша народився в 6 місяців, але одразу замість обіймів ми почали боротися за життя. В реанімації ми проведи 4 дні, потім нас перевели в неонатологію, ми пролікувалися 1,5 місяця і нас виписали додому. У віці 6 місяців ми знову потрапили в реанімацію, в нас відмовили нирки, провели на ШВЛ 2 тижні, а через місяць ми потрапили додому», - розповідає мама.

Вірити у безнадійність стану свого малюка мама відмовлялась і у рік повезла дитину на реабілітацію, яка дала Михайлику поштовх у розвитку. Тож і далі потрібно проводити реабілітації, проте через їхню дороговизну багатодітна мама не може їх сплачувати, а це забирає у дитини шанс на одужання.

«Я мама чотирьох діток і не маю можливості сплачувати реабілітацію. Прошу вашої допомоги для мого сина, без вашої допомоги нам не зібрати потрібних коштів. А реабілітологи дають шанс, що наша дитина зможе піти своїми ніжками, прошу вашої допомоги», - благає мама Михайлика.

Реквізити для допомоги:

№ картки 4790 7299 4218 2684

Лириса Барабаш (мама)

Наступна публікація