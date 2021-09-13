Михайлик може отримати більш самостійне майбутнє, якщо йому допоможуть небайдужі

Дитина народилась на 6 місяці вагітності, і це позначилось на її здоров’ї

Кожна мама мріє про здоров’я для своїх дітей, а особливо, якщо вони хворіють, і ладна на все, аби стан дитини покращився. Та часто все залежить не від неї, а від дії кваліфікованих спеціалістів і медикаментів. Це все можна отримати не завжди безкоштовно, але що робити коли грошей не вистачає?

У родині Михайлика Германа ситуація саме така. 5-річний хлопчик досі не зробив своїх самостійних кроків, і йому важко навіть сидіти без підтримки. А все тому, що у хлопчика ДЦП, яке стало результатом передчасного народження.

«Нам лікарі дають хороші шанси, але для цього потрібні реабілітації. Міша народився в 6 місяців, але одразу замість обіймів ми почали боротися за життя. В реанімації ми проведи 4 дні, потім нас перевели в неонатологію, ми пролікувалися 1,5 місяця і нас виписали додому. У віці 6 місяців ми знову потрапили в реанімацію, в нас відмовили нирки, провели на ШВЛ 2 тижні, а через місяць ми потрапили додому», - розповідає мама.

Вірити у безнадійність стану свого малюка мама відмовлялась і у рік повезла дитину на реабілітацію, яка дала Михайлику поштовх у розвитку. Тож і далі потрібно проводити реабілітації, проте через їхню дороговизну багатодітна мама не може їх сплачувати, а це забирає у дитини шанс на одужання.

«Я мама чотирьох діток і не маю можливості сплачувати реабілітацію. Прошу вашої допомоги для мого сина, без вашої допомоги нам не зібрати потрібних коштів. А реабілітологи дають шанс, що наша дитина зможе піти своїми ніжками, прошу вашої допомоги», - благає мама Михайлика.

Реквізити для допомоги:

№ картки 4790 7299 4218 2684

Лириса Барабаш (мама)

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