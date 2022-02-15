Микиті 14 років намагаються врятувати єдине око і зараз потрібна ще трансплантація рогівки

Для оплати такої операції потрібно зібрати ще понад 300 тисяч гривень.

Микита Макаров потребує трансплантації рогівки, щоб мати шанс бачити, бо ще в дитинстві онкологія забрала в нього одно око, а інше пошкодила.

«Микитки виповнилося рік і 3 місяці, коли було поставлено діагноз – ретинобластома. Це злоякісне утворення на сітківці одного, або двох очей. На обстеження нам повідомили, що одне око сліпе і достатньо велика пухлина – треба видаляти, інше око вони намагатимуться врятувати. Після проходження 7,5 курсів хіміотерапії нам видалили праве око. Більше хіміотерапію нам не призначали, тому що дитина була у тяжкому стані. Проходили 3 рази променеву терапію, підшивали В-аплікаторів в області пухлини на 2-3 добу», - пригадує важке лікування сина мама.

Тоді родина розуміла, що треба діяти, щоб у хлопчика був шанс бачити хоча б на одне око. Вони почали шукати лікарні для подальшого лікування за кордоном.

«Дуже багато дітей з таким діагнозом лікують у клініках Німеччини, але там нам відмовила через тяжкість його стану. Але клініка у Швейцарії попри всі складності стану Микитки, прийняла нас і зберегла Микиті зір. Йому стало безумовно легше, ми зберегли єдине око, підняли зір з 0 до 4 відсотків і нам важливо продовжувати лікування, тому що виконана величезна робота і є великі можливості подарувати Нікітки гарний зір», - додає жінка.

Зараз Микиті вже 15 років і за ці роки зір продовжував падати, до того ж розвинулася сильна катаракта, помутніння кришталика, дуже багато спайок на рогівці.

«Щоб ми не втратили всі наші намагання, потрібне постійне лікування в клініці. Микиті терміново необхідно пройти обстеження та зробити трансплантацію рогівки. Без цієї операції Микитка може втратити єдине око, за яке ми боремося стільки років. Після проведення трансплантації і якщо рогівка приживеться, то Микитка буде бачити дуже добре, зір повернеться і це останнє, що для нього можна зробити, щоб зберегти єдине око і повернути зір. Прогнози дуже добрі», - розповідає мама хлопця.

Таку операцію юнаку можуть провести вже в найближчі дні, але клініка виставила рахунок на 25 000 франків – це сума без проживання та перельоту.

«Завдяки фондам ми змогли назбирати половини суми, нам залишилося назбирати на трансплантацію 350 000 грн», - каже жінка і дуже сподівається, що всі, хто дізнався про її сина, зголоситься допомогти у зборі коштів.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

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БЕЛАХОНОВА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА