Микитка потребує лікування, щоб хвороба не знерухомила його

Кістки хлопчика вкрай крихкі, і йому потрібна операція.

Микиті Кривошеєву з Миколаївщини потрібна допомога, щоб здолати рідкісну недугу.

В жовтні 2019 року після падіння Микитка отримав перелом руки, а вже за місяць стан дитини погіршуватись і додалося кульгання на ніжку. Це змусило провести дитині ретельне дослідження, яке показало, що Микитка - носій хронічної хвороби скелета - фіброзна дисплазія, поліосальна форма, численні вогнища ураження верхніх та нижніх кінцівок, больовий синдром.

"Після встановлення діагнозу було проведене оперативне втручання для встановлення пластини та імплантів для укріплення правої ноги. Пройшов час і провели ще одне оперативне втручання для проведення імплантації лівої ноги у двох місцях. У листопаді 2020 році Микита пройшов наступне лікування з оперативним втручанням правої руки (укріплення фіксатором кістки руки). Постійно з дитиною проходили реабілітаційні курси з відновлення рухової активності. А у червні 2021 року було здійснене наступне оперативне втручання лівої ноги (встановлення фіксатору та закріплення гіпсуванням)", - розповідає мама хлопчика.

Та на цьому ще випробування хлопчика не закінчились, адже він росте, а це тягне за собою нови виклики перед ним і лікарями. "У зв’язку з ростом дитини усі рані фіксатори потребують поступової заміни відповідно до віку дитини. Планове оперативне втручання заплановане на листопад 2021 року, що дасть можливість після шести місяців реабілітації піднятись хлопчику з візочка на милиці та поступово пробувати ходити самостійно на скільки це можливо для його стану", - розповідають рідні хлопчика.

На таку важливу для дитини операцію батькам доводиться збирати кошти самостійно, а це майже 200 тисяч гривень.

«Ми просимо вашої допомоги та підтримки у збиранні коштів, адже час дуже швидко плине, чим скоріше дитину буде прооперовано тим легше дитина пройде адаптаційний період», - кажуть рідні хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2196 0050 6236

Монобанк 5375 4141 2854 3294

КРИВОШЕЄВА АННА ПЕТРІВНА

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