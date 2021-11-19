Микола прожив із пухлиною в мозку 6 років, і зараз є шанс її здолати

Молодому чоловіку призначили терапію, яка не дасть шансу утворенню рости.

Пухлину головного мозку у Миколи виявили шість років тому, майже випадково, коли після вишу проходив медкомісію для служби в армії. Пухлина виявилася неоперабельною. Але правильно підібрана терапія і опромінення дали можливість тривалої ремісії. Тоді сім’я мобілізувала всі свої матеріальні і фінансові ресурси, щоб забезпечити хлопцю лікування.

«Ми тримали телят, свиней, обробляли город і майже все продавали, навіть квасолю, навіть пір’я і кролячі шкури. Все, що заробляли, і навіть бабусина пенсія - копійка до копійки. Син піддужав, міг працювати. Але ось весною протягом двох місяців померли так само через онкологію мій чоловік і моя мама, ми залишилися вдвох»,- розповідає мама Миколи Наталя.

І хвороба вже у 29-річного Миколи також почала прогресувати. «Я вже пройшов багато курсів хіміотерапії, різного виду. Але як бачите, на одному препараті постійно сидіти не будеш. Ось недавно я зробив МРТ, і результати не дуже. До того ж двоїться в очах, вже рідко куди виходжу, більше пересуваюсь домом, бо сили покидають», - розповідає молодий чоловік.

Медики призначили Миколі вартісне сучасне лікування препаратом, яким держава не забезпечує. Спершу лише чотири курси, щоб зрозуміти, чи вдається за допомогою такої терапії зупинити процес. Але на це потрібно не менше 300 тисяч гривень.

Мати і син фінансово виснажені, але не втрачають надії і просять небайдужих про допомогу.

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