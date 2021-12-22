"Благаю про допомогу": Оксана не може розпочати необхідне лікування через брак коштів

"Благаю про допомогу": Оксана не може розпочати необхідне лікування через брак коштів

Лікування коштує десятки тисяч на місяць.

Від 2018 року Оксана Редька відвойовує у раку шкіри своє право на життя. Вперше жінка почула про свій діагноз 2018 року, коли поблизу пупка з’явилось утворення, його видалення і дослідження показало, що це меланома.

Тоді хвороба наче відступила, та виявилось, що це помилка, хвороба стала поширюватись метастазами. Спершу уразила лімфатичні вузли, а потім дісталась і мозку жінки, і попри проведене лікування поширюється і досі.

«Діагноз: множинні метастази в головний мозок меланоми (6 пухлин), виявили 15.09.2021 після проходження КТ.Тоді у жовтні пройшла курс променеву терапію, а в листопаді лікування сильних головних болей в паліативному відділенні онкології. 1 грудня прооперували в інституті нейрохірургії ім.Рамаданова, видалили 2 пухлини. Залишилось ще чотири», - розповідає Оксана.

Зараз лікарі призначили дороговартісну хімію і додаткові препарати, які мають стримати поширення хвороби. Після відновлення можливе проведення наступного етапу операцій.

Але на це все потрібні значні кошти, яких родина із українського села просто не має.

«Лікування не проходжу, бо немає коштів. Стукаю скрізь, лише, щоб вижити. Найголовніше - я мама чудового сина і найпрекраснішої на світі донечки. Пекучий біль, коли уявити їх життя без мене. Я проста сільська жінка, робітниця дитячого садка, дружина ветерана АТО. Сповна він виконав борг, та я з дітками пройшла та пропустила через себе цю війну. Наразі життя для мене коштує нереально великі кошти. Тому благаю, молю про допомогу, про шанс і найголовніше бажання бути мамою», - благає Оксана.

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ПриватБанк 4149499132336080

РЕДЬКА ОКСАНА АНТОНІВНА