На четвертому році боротьби із онкологією Інна зважилась просити про допомогу

Кожен курс лікування буде коштувати до 100 тисяч гривень.

Інна Шишкіна (Турабова) бореться з онкологією від 2017 року, і за цей час перенесла п'ять операцій, 13 курсів хіміотерапії, променеву терапію. Але поки цього виявилось замало, хвороба прогресує.

Онкологія уразила кишківник молодої жінки, але метастази дістались вже головного мозку. Тому лікарі порадили рятівну стереотаксичну радіохірургію, а додатково ще й таргетну хіміотерпію. Лікування може спрацювати і подарувати Інні такий важливий час, але його жінка мусить купити – призначений препарат коштує до 100 тисяч гривень.

«Інні потрібно пройти 10 курсів. Її сім'я весь цей час справлялася з фінансовими витратами сама, за допомогою близьких і знайомих. Але зараз призначено дуже дороге лікування, яке потрібно провести найближчим часом. Підтримайте, будь ласка, Інну. Важлива будь-яка допомога в такому складному і дорогому лікуванні», – просять друзі жінки.

Реквізити для допомоги:

Номер картки Інни (ПриватБанк) 5457 0822 7059 3358.

Для міжнародного переказу:

Inna Shyshkina UA783052990000026203904225413