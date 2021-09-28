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На долю маленької Марти вже випала низка випробувань, які дитина вимушена долати

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На долю маленької Марти вже випала низка випробувань, які дитина вимушена долати

Зараз кожен їй може в цьому допомогти.

В перші місяці життя Марта ледь не померла, дитина мала аж дві зупинки серця, але лікарям вдалося її повернути з того світу, і зараз перед нею випробування, яке можна долати лише, якщо допоможуть чуйні люди.

Найперша ж загроза для життя дитини почалася від її народження. Маму Марти довелося прооперувати, бо дівчинка задихалась. Її врятували, але вже за 4 місяці вона знову опинилась на межі життя.

«У 4 місяці ми потрапили до лікарні: пневмонія, сепсис, пневмоторакс. Місяць на ШВЛ, транспортування в обласну лікарню. Шансів ніхто не давав. Було 2 зупинки серця, тиждень коми. Я не жила, а існувала в проміжках між лікарнями», - пригадує із жахом мама.

Та дівчинка показала, що вона справжній боєць і змогла здолати те, що лікарі і не сподівались. Щоправда у дитини за цей час додалася низка діагнозів, які вона змушена долати і зараз.

«У Марти вроджені патології серця, нирок, головного мозку, є дисплазія тазостегнових суглобів і вальгус стоп. Але, на жаль, причини, яка призвела до цього так і не знайшли. Поки ми перебуваємо на стадії уточнення основного діагнозу. Кожен день не минає без праці, весь тиждень розписаний для роботи з фахівцями. Якщо не займатись щодня, Марта забуває, і потрібно вчитися потім заново. Навіть в такому посиленому режимі прогрес швидко не йде», - розповідає мама дитини.

Марта зараз стоїть на обліку у кардіолога, нефролога, уролога, ортопеда, невропатолога, педіатра. І родина постійно шукає спосіб допомогти.

«Ми вже виконали величезний шлях до одужання, але у нас ще стільки реабілітацій. Минулого року після одного лише курсу в реабілітаційному центрі в Києві Марту вдома було не впізнати - вона за три тижні навчилася самостійно сідати і повзати по-пластунськи, минуло рясне слиновиділення, почали звучати перші звуки, а потім і лепет! Ми були в цьому центрі 4 рази, кожен раз - привозимо нові навички. Вдома ми продовжуємо працювати, але таких запаморочливих результатів ми не маємо. Тому хочемо знову повернутися в цей центр», - розповідає мама.

Сплатити за курси потрібно кілька десятків тисяч гривень, і такі курси мають бути до 4 разів на рік – це шалені кошти для сім’ї дівчинки.

«Марта розуміє мову, але не говорить. Її великі сині очі дивляться просто в душу і просять допомогти. Їй важко самій, їй потрібно допомогти і у неї все вийде, адже вона дуже старанна, хоч і зовсім крихітна! А у нас - батьків - немає можливості оплатити дорогі реабілітації, оскільки чимало грошей іде на лікування, обстеження, фахівців. Кожна реабілітація - шанс на щасливе дитинство», - додає жінка.

Реквізити для допомоги:

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ШУЛЬГА АННА ЮРІЇВНА

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