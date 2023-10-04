На допомогу небайдужих сподівається сім’я маленького Гордія

Мама 4-річного Христоєва Гордія звернулась до редакції tsn.ua з проханням допомогти у зборі коштів на лікування сина.

“Усі свої роки дитинства він бореться із страшним діагнозом ДЦП. У 7 місяців, зовсім ще маленьким, була операція на нирці через гідронефроз. Гордійчик пережив численні реабілітації, обстеження та заняття, завжди справно з усім справляється, як би не було йому тяжко, дає гарні результати”, - розповідає мама.

Та результати поки недостатні - Гордійчик поки має не чітку мову, сенсорні порушення, порушення крупної та дрібної моторики, проблеми із самообслуговуванням, порушення координації. “Йому потрібні постійні заняття з логопедом, ерготерапевтом, фізичним терапевтом, реабілітологом, заняття по сенсорній інтеграції, басейн, та інші”, - розповідає мама дитини.

Наступна реабілітація призначена вже за кілька днів, але коштів у родини на неї бракує. Потрібно 25 тисяч гривень.

“Гордійчик дуже хоче бігати та скакати, так як дітки його віку. Наша сім'я усіма зусиллями бореться з цим. Але ж коштів не вистачає і війна, на жаль, ще більше додає складнощів, бо ж ми із Харківської області. Доводиться просити допомоги у небайдужих людей. Ми безмежно будемо вдячні”, - каже мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

МФО банку: 305299

IBAN: UA273052990000026206732094006

Рахунок отримувача: 26206732094006

РНОКПП отримувача: 3357701449

Поповнення рахунку ХРИСТОЄВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА