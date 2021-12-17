На допомогу небайдужих у проведенні операції для доньки Яни сподівається її мама

Дівчинка має шанс на відновлення після виправлення вади.

Передчасне народження у дитини спровокувало важки стан, а подальший крововилив у мозок ситуацію ще більше погіршив і зараз дитина виборює своє право на здорове майбутнє.

«Яна народилася передчасно на 31 тижні вагітності у важкому стані через пологову травму. Спочатку асфіксія, потім зупинка серця, реанімація, два місяці в недоношених, УЗД голови показало крововилив», - згадує мама дівчинки.

Вже у шість місяців дитині ставлять діагноз ДЦП, нижній спастичний парапарез підгрупа А.

«Відтоді ми почали нашу боротьбу за одужання нашої донечки. Яну возили в різноманітні реабілітаційні і медичні установи, це нам дало позитивну динаміку, зараз ми багато вже добилися, але самі не ходимо, до основного діагнозу додався вивих правого стегна і підвивих лівого стегна, тож нас чекає дуже складна операція, але зараз нам потрібно зробити оперативне втручання фібротомію м'язів на всіх проблемних сигментах, потім ще потрібна реабілітація», - розповідає жінка.

Така операція дозволить м’язам дівчинки не бути такими скутими, а подальша реабілітація зробить їх пластичними, тож у дитини з’явився можливість стати на ноги.

«Лікарі говорять, що вона дуже перспективна і прогноз хороший, але щомісяця на відновлення дитини йде багато коштів, їх постійно не вистачає, бо у нас ще одна донечка хворіє. Просимо допомоги у всіх небайдужих людей для нашої дівчинки і здійснити її мрію - ходити своїми ніжками. Допоможіть нам, будь ласка», - просить мама Яни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7422 3761 0328 Куца Марія Миколаївна