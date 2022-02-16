На жертовну допомогу від небайдужих сподівається Сергій

Юнаку потрібно ще понад 30 тисяч доларів зібрати на своє лікування від онкології

Сергій Дроняк зараз проходить невідкладне лікування в Туреччині від злоякісної пухлини. Діагноз 21-річного юнака - назофарингеальна «Са» носоглотки лімфоузлів шиї.

«Початок хвороби припав ще на 2015 рік, за рік ми пройшли курс хімії, лучової терапії та хірургічного втручання. В 2016 році ми здолали хворобу, та кожні три місяців проходили обстеження. В 2019 році почався біль в шиї, від яких почали пити знеболювальні, звернулися до лікарні, діагнозували рецидив», - розповідають рідні Сергія.

За ці роки лікування юнак пройшов чимало процедур, але пухлина виявилась сильнішою і почала прогресувати, а останнім часом на стільки стрімко, що рідні Сергія вирішили спробувати лікування за кордоном. Родині вдалося зібрати початкову суму на лікування в Туреччині, де Сергію обіцяють позитивний результат.

«Лікар розписав план лікування: діагностика, ПЕТ КТ, МРТ, 4 хімії с інтервалом 21 день, імунотерапія, а далі 30 сеансів променевої терапії», - розповідає Сергій.

Вже навіть встигли розпочати перші хімії, вони даються не легко, стан Сергія важкий, але він сам і всі його рідні і друзі вірять у одужання юнака, тому закликають допомогти зібрати повну суму, яка потрібна на продовження терапії, а це ще понад 30 тисяч доларів.

Дорогие Помощники ♥️ Сегодня получили расписку с ценами на предложеное лечение!! Сума конечно не меняется... И она... Опубліковано HelpSergei NewMayachka Неділя, 13 лютого 2022 р.

«Сергій у тяжкому стані, він уже третій день лежить у лікарні, йому капають вітаміни та знеболювальні. Кожен день госпіталізації коштує 400$, сьогодні зробили першу хімію терапію та імунотерапію сподіватимемося, що йому стане легше», - каже подруга юнака і закликає небайдужих до жертовної допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149499385545346 Дроняк Сергій Сергійович

5168745118947974 євро

4149499394204745 долари

Hamaliuk Olena Vasylivna

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