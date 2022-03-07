Науковці розкрили секрет позначки “Z” на техніці окупантів

Тепер ми розуміємо, з яким "миром" російські окупанти зайшли на наші землі.

Вже всі знають, що ворожа техніка має різні позначки, одна з них – це сумнозвісна “Z”.

Якщо заглибитись в історію, то стає зрозуміло, що російські окупанти використовують на техніці нацистські позначки. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Служба безпеки України.

Саме під час Другої Світової війни у концентраційному таборі нацистів Заксенхаузен літерою “Z” позначили будівлю, де ворожі війська здійснювали масові вбивства.

Саме на цій станції “Z”, було розміщено крематорій з чотирма печами, в якому нацисти і спалювали тіла в’язнів. Звісно, у 1943 році не обійшлося і без газової камери. Тож, транспорт з людьми направляли прямісінько на смерть, навіть оминаючи реєстрацію в таборі.

Тепер ми розуміємо, чим саме надихалися російські нацисти, коли запланували знищення України та мирного населення. Та не треба забувати, як саме закінчився сумнозвісний режим нацистів.