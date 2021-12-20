Назарчик під час народження задихався, і це позначилось на його майбутньому

Назарчик під час народження задихався, і це позначилось на його майбутньому

Зараз батьки розуміють, що самостійно оплачувати все лікування сина їм не до снаги.

Мама Назарчика Карпука просить допомогти їй зібрати кошти на реабілітацію сина, щоб у нього були шанси на повноцінне майбутнє.

«Назар - друга та очікувана дитина у нашій родині. Народився доношеним, але при слабкої родової діяльності зробили кесарів розтин, відбулася гіпоксія, на превелике щастя його врятували. Після цього пробув 10 діб на ШВЛ. Далі ми протягом трьох місяців з невеликими перервами лікувалися у міському перинатальному центрі. Але через рік життя нам поставили діагноз - ДЦП, спастична диплегія, рухові порушення третього рівня. Має затриманий розвиток», - розповідає мама малюка.

Батьки зрозуміли, що попереду довгий шлях боротьби за здоров’я сина. Вони впродовж 4 років намагалися дати Назарчику все необхідне лікування – різноманітні заняття, курси реабілітації.

«Лікування почалося з процесу ковтання, оскільки "рефлексів ковтання" не було, повзати, сидіти, стояти біля опори, робити кроки з підтримкою. Усього цього він навчився, але поки що не вміє ходити і розмовляти, тільки робить спроби. Лікарі дають надію та хороші прогнози на його подальше життя, якщо постійно проходити реабілітації», - розповідає мама малюка.

Зараз батьки розуміють, що самостійно оплачувати все лікування сина їм не під силу, але зупинятись вони не можуть, тож зважились просити про жертовну допомогу.

«Для подальшого лікування потрібна інтенсивна реабілітація. Для цього потрібно близько 30 тисяч гривень», - каже жінка і просить допомогти.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149499346867391 КАРПУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА