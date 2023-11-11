Назарчику потрібні операції, які змінять його майбутнє

Назарчику потрібні операції, які виправляться генетичну ваду, з якою він народився.

“Вагітність у мене проходила чудово, але на 26 тижні на скринінгу виявили відставання ніжок, та заспокоїли і сказали, що це нормально буває і більше. Коли підходив час до пологів, я вирішила сама піти на УЗД і перевірити чи все добре і там мене дивилися 30 хв, а то й більше. 10 разів переміряти кістки на ніжках і плечах, зрештою лікар сказав, що у нас велике відставання”, - пригадує мама Назарчика Кароліна.

Жінка начебто розуміла, що будуть складнощі, але все ж сподівалась на краще. “На 42 тижні, 12 березня о 19:45 народився Назарчик. Були складні пологи, слабка родова діяльність, стимуляція, вакуум, гіпоксія... По УЗД говорили, що буде маленький, але народився він 50 см, 3750 кг”, - розповідає Кароліна.

Були супутні складнощі через пологи, але їх вдалося подолати, а от найперше ж планове обстеження у два місяці показали, що у дитини є підозра на Ахондроплазію. Це вроджене генетичне захворювання, за якого порушуються процеси росту кісток. Кінцівки таких дітей не розвиваються пропорційно тулуба. Дитині почали проводити реабілітаційні заходи, які мали свої позитивні результати. “Назарчик почав повзати у 8 місяців, сідає в 10 місяців, ходити в 1.2 і все це після курсів масажу! Сімейний лікар дав нам направлення в генетичний центр і за два місяці нам прийшли результати, у Назара підтвердилася мутація”, - з болем розповідає мама.

#repost Проходячи повз чуже лихо і роблячи вигляд ,що нас це не стосується ,що впораються і без нас ,і взагалі-усім не... Опубліковано Каролиною Губаревою Понеділок, 30 жовтня 2023 р.

Єдиний шанс подовжити кінцівки людей з Ахондроплазію - це оперативне втручання. “Операції з подовження кінцівок треба робити в 2 кола. Перший - у 3 роки, другий - у 12-14 років. Спочатку подовжуються стегна, потім плечі, потім гомілки і після кожної операції треба ходити з апаратами Ілізарова 6-9 місяців, в залежності від етапу”, - пояснює Кароліна.

На перші операції і реабілітації потрібно родині 36 тисяч доларів. Це захмарна сума, яку треба зібрати якнайшвидше. Тому рідні просять підтримки у небайдужих людей.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375 4112 0964 8836

Губарева Кароліна Анатоліївна