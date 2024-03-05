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Назавжди 29 та 31: українців просять допомогти сім'ям загиблих рятувальників, яких вбила РФ

Назавжди 29 та 31: українців просять допомогти сім'ям загиблих рятувальників, яких вбила РФ

Загиблі рятувальники Олег Мартиненко та Богдан Равлик

Загиблим рятувальникам було 29 та 31 роки.

Українців просять допомогти матеріально підтримати родини рятувальників, яких Росія вбила 4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі. Рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів. 

За даними Міністерства внутрішніх справ, під час виконання службових обов'язків загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Їм було 29 та 31. А ще троє - отримали поранення.

Рахунки родичів:

  • Віка Равлик (дружина) - 4149499070579303
  • Мартиненко Віта Павлівна (мати) - 5355571304272024.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти вбили двох рятувальників на Донеччині.

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