Назавжди 29 та 31: українців просять допомогти сім'ям загиблих рятувальників, яких вбила РФ

Загиблим рятувальникам було 29 та 31 роки.

Українців просять допомогти матеріально підтримати родини рятувальників, яких Росія вбила 4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі. Рятувальники потрапили під повторний обстріл окупантів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, під час виконання службових обов'язків загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Їм було 29 та 31. А ще троє - отримали поранення.

Рахунки родичів:

Віка Равлик (дружина) - 4149499070579303

Мартиненко Віта Павлівна (мати) - 5355571304272024.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти вбили двох рятувальників на Донеччині.

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