Негайної допомоги потребує Олена, яка потрапила за кордоном у аварію і дивом вижила

Зараз дівчина в комі в чужій країні, а страхова не покриває витрати.

Термінової допомоги для 28-річної В'язової Олени, яка потрапила в аварію в Туреччини, просять її рідні. Дівчина сиділа на задньому сидінні, коли машина влетіла під вантажівку.

«Необхідна допомога моїй сестрі, яка потрапила у страшнішу ДТП 14 січня на території Туреччини і не зі своєї вини. Вона надійшла до найближчої лікарні із набряком головного мозку, значними крововиливами в мозок, а також пошкодженням хребта, переломом руки та іншими травмами. Протягом доби була транспортована до приватної профільної клініки (передбачалася операція на мозок)», - розповідає сестра дівчини.

Родині за перші дні лікування довелося сплатити понад 15 тисяч доларів, але такі вкладення були не марними. Дівчина ще й досі в комі, але за місяць її стан покращився і лікарі дають надію на одужання. Нових крововиливів немає, набряк мозку спадає і найголовніше - дівчина почала дихати самостійно.

«Нам повідомили радісну новину (якщо ми так можемо говорити в цій ситуації) - її від'єднали від апарата штучного дихання, і це ще одна наша маленька перемога та величезний ковток повітря! Вона дихає сама і це не може не вселяти ще більшої впевненості в те, що ми йдемо дрібними кроками, але на велику перемогу! Ми віримо у неї», - додає сестрі.

За цей час родина витратила на лікування вже 22 тисяч доларів, але борг перед клінікою ще 22 тисячі і сума провжує зростати. Зараз змінити лікувальний заклад немає можливості. Тож родина Олени просить про фінансову підтримку, щоб дати шанс дівчині повернутись до повноцінного житті.

«У консульстві були, там допомагають лише порадами. Перевести з платної клініки ми її не можемо. А скільки їй необхідно буде провести там у реанімації – ніхто сказати не може, це все індивідуально. Моя сестричка ще така молода і їй просто необхідно жити, далі будувати плани на життя та створити сім'ю, про яку вона так мріяла», - просить сестра дівчни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7456 0212 8107 СОЛОВЙОВА НАТАЛІЯ