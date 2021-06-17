Негайної трансплантації печінки потребує 2-річний Борис

Орієнтовна вартість послуги в приватній установі становить 80 тисяч доларів.

Батьки Бориса Свиридова із Харкова навіть подумати не могли після народження сина, на яке випробування за кілька роки чекатиме на їхнього малюка. Ніщо не підказувало, що дитину спіткає така важка хвороба - гепатобластома, тобто рак печінки.

Хвороба проявилась раптово

«Активний хлопчик, не хворів, добре їв і особливо ні на що не скаржився, на початку 2021 року у нього став помітно виділятися животик, що пов'язували з його хорошим апетитом, 7 лютого 2021 поскаржився на біль у боці, а 8 лютого 2021 зробили УЗД і отримали першу інформацію - новоутворення. Протягом тижня зробили КТ, біопсію - рак печінки, гепатобластома, метастази в легенях», - розповідають історію хвороби свого сина батьки.

Щойно про хворобу стало відомо стан дитини почав різко погіршуватись, посприяло тому і те, що уражена печінка після біопсії почала давати кровотечі, тож дитині за місяць довелося перенести три операції.

«Тиждень в реанімації і в ній же почали хіміотерапію згідно протоколу. Протягом місяця провели ще 2 повторні операції з видалення тампонади після біопсії. Друга закінчилася успішно, Борис боровся. Виявилось, що найпростіша операція не така вже проста і потрібно терміново бігати і шукати, діставати медичні препарати, яких немає в Україні», - додає тато малюка.

Трансплантація печінки – єдине рішення

Лікування хіміотерапією ще більше підірвало стан і без того пошкодженої раком печінки. За сім місяців лікарі констатували, що орган не врятувати, тож дитині необхідно провести трансплантацію печінки. Щоб переконатись, що це єдиний вихід родина звернулась до німецьких лікарів і ті підтвердили висновки українських медиків.

«Документи також надіслали до Німеччини, до Мюнхена, там підтвердили необхідність саме трансплантації, бо пухлина охопила всю печінку», - з відчаєм розповідає тато хлопчика.

Батько Бориса стане для нього донором

Після пройденого дослідження з’ясувалось, що саме тато максимально підійшов як донор для сина. Перед батьками тепер став вибір, де проводити таку операцію. Маючи негативний досвід лікування у державній клініці, вони ухвалили рішення, що звернуться до приватної, де працює один із іменитих українських лікарів, який має великий досвід проведення трансплантацій печінки. До того ж, треба зважити на те, що основний діагноз у малюка ще не подоланий.

Та тепер питання стало гостро із фінансами, адже орієнтовна вартість послуги в приватній установі становить 80 тисяч доларів.

Гроші потрібно негайно

Відкладати таку операцію не можна, адже організм дитини все ще послаблює онкологія, яка може прогресувати, тому гаяти часу не можна. Фахівці призначили трансплантацію вже на липень, і до цього часу у родини Бориса є час на збір коштів. Після проведення операції дитину чекає відновлення і щонайменше ще 10 курсів хіміотерапії, щоб остаточно не дати шанси онкології.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168742228262972

Монобанк: 5375414104572283

Афанасьєва Тетяна (мама малюка)

Або

ПриватБанк

МФО банку:305299

IBAN: UA783052990000026207664156776

Рахунок отримувача: ‎26207664156776

РНОКПП отримувача: ‎2847400446

Поповнення рахунку АФАНАСЬЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Більше інформації - https://saveboris.org/

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