Оксані потрібне негайне лікування, але на нього зовсім немає коштів

Відкладати лікування не можна ані на день, але збирання коштів серед знайомих не дає потрібних коштів

Оксана у важкому стані через низку захворювань, які її спіткали. Жінка важко сприймала свою хворобу нирок, через яку тричі на тиждень їздила до обласного центру на гемодіаліз, а це понад 160 км. Але виявилось, що попереду в неї ще більш важче випробування, з яким їй не впоратись без допомоги небайдужих людей.

«Якось Оксані стало зле, в неї почав подати тиск, і вона стала слабкою. Виявилося відкрилася внутрішньо-черевна кровотеча, хоча, де саме, в неї лікарі не знайшли, тому їй переливали кров, щоб хоч трохи підняти гемоглобін, оскільки він на дуже критичному рівні - 39, а також були крапельниці для лікування виразки шлунка. Почав сильно посилюватись біль у суглобах, особливо в спині. Про ці скарги повідомляли лікарів, але вони на це не звертали увагу, казали, що це від високого фосфору. Коли вже Оксані було несила терпіти, вона вирішила сама для себе пройти КТ. Результат - рак, проявив себе в кістках (meta в скелет)»- розповідає кума Оксани.

Друзі-жінки зрозуміли її важке становище і взялися допомагати, адже Оксана одна із двома маленькими дітьми коштів не має навіть на початок лікування. До того ж її стан погіршується.

«Стан тяжкий, сидіти може лише декілька хвилин, бо відразу починається пекельний біль в спині, вона або лежить, або ходить. Просто стояти їй також важко. Три рази на тиждень їздить на гемодіаліз, так як в неї не працюють нирки. Зараз потрібно пройти невідкладно два місяці лікування, потім потрібно знову пройти обстеження, лікарі вважають, що є непогані шанси на одужання, але лікування потрібно починати негайно, так хвороба прогресує, і в жодному разі не потрібно відтягувати», - додає подруга.

Відкладати лікування не можна ані на день, але збирання коштів серед знайомих не дає потрібних коштів, їх замало, тому друзі Оксани вирішили звернутись до чуйних людей, які відгукнуться на історію молодої жінки і зможуть допомогти фінансово.

«Люди добрі, допоможіть, бо діти залишаться зовсім самі, їй лише 36 років. Вона тримається з усіх сил, але постійний біль не дає їй спокою. Діти не знають про мамину хворобу. Лікування треба починати негайно, але коштів немає для нього. Допоможіть цій жінці і тим діткам побути коло мами. На все лікуванні потрібно понад 100 тис.грн. Я вас дуже прошу, не залишайте цю жінку без допомоги, для когось 10, 20 грн - це не кошти, а для неї це шанс на життя», - просить кума Оксани.

ПриватБанк

5168 7573 8860 1504

ЮРЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання