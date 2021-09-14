Олежці потрібна операція, щоб виправити вроджену ваду кісток черепа

Батьки мусять назбирати 60 тисяч гривень.

Олежка - дуже бажаний малюк у своїй родині, він народився передчасно і, до того ж, з важкою вадою - розщелина твердого та м’якого піднебіння.

Лікарі застерегли маму, що з таким малюком їй буде важко, радили відмовитись від дитини, але жінка без вагань вирішила, що разом із люблячим чоловіком зможе надати дитині необхідний догляд.

«Він недоношений народився і у нього немає піднебіння верхнього. Мені казали, щоб я від нього відмовилась, а я сказала ні. Сказали, що хотіли забрати, що я не зможу… Я не віддам, ні. Я буду тягнутися з усієї сили, щоб зробити операцію. Вада не дає синові навіть нормально говорити», - розповідає мама малюка.

Та швидко зробити операцію, щоб закрити ваду, не вдалося. Спершу малюк почав хворіти, адже був слабким, а пізніше почався карантин через коронавірус і лікарі прооперувати малюка не могли. Час сплив, і зараз за операцію батькам доведеться сплатити самим чимало коштів. Та ще й їх може знадобитись навіть декілька.

На операцію сім'я відкладала роками, а взимку довелося робити операцію мамі хлопця - жінка послизнулася та впала, всі відкладені родиною гроші пішли на її лікування. Вони живуть вкрай скромно і знову кілька років витратити на збирання грошей не можуть, адже це погіршить стан дитини.

Батьки просять допомогти їм зібрати кошти, щоб подарувати дитині здорове майбутнє. На операцію потрібно 60 тисяч гривень. У жовтні Олежці виповниться вже чотири роки, батьки мріють встигнути закрити збирання до дня народження хлопчини.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4991 4276 8694

СЕМЕНЯКА ІРИНА ПАВЛІВНА

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