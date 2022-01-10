Ольга наважилась розповісти свою історію боротьби з раком і попросити про допомогу

Жінка прагне застерегти інших, від повторення її історії.

Йолкіна Ольга пригадує, що ще у 2012 році звернула увагу на свою родимку, яка почала відрізнятись від інших.

«Родимка на нозі (хоча такою вона тільки здавалася, бо вже тоді це була меланома) почала трохи лущиться. Але на той момент я була вагітна, радість від цього процесу затьмарювала все і про родимку я забула. Потім народилися відразу два чудових карапуза. Найближчі роки не те що на родимки дивитися, я на себе в дзеркало не кожен день встигала подивитися. І ось в 2017 розумію, що та сама родимка, якось свербить і поколює, тоді звернулася в приватний кабінет, де і сказали, що це дуже схоже на меланому», - розповідає Ольга.

Далі були консультації, операція і врешті діагноз підтвердився. «Це дуже агресивне захворювання, яке поширюється спочатку по лімфі, потім по крові до всіх органів і навіть в головний мозок. Ми робили все можливе, щоб зупинити процес поширення. Вона була прооперована в Ізраїлі (біопсія сторожових лімфовузлів), все йшло добре більше трьох років. Але на сьогоднішній день хвороба повела себе не типово і почала прогресувати. Виявлено метастази під шкірою і в лімфовузлі», - доповнює історію чоловік Ольги.

Зараз лікарі рекомендують зробити ще одну операцію і пройти курс імунотерапії, або таргетной терапії, які дають організму лікуватись завдяки власному імунітету. Це інноваційні препарати і вони дають величезний шанс на повне одужання, але ціна такого лікування для української родини захмарна.

«Якби я видалила "родимку", яка лущиться, ще у 2012 році, не довелося б зараз просити про допомогу. Але тепер кожен з варіантів лікування, дає надію вилікуватися повністю, але варто більше 2 мільйонів гривень за курс на рік. Остаточне рішення за лікарями. Мені все ще дуже потрібна ваша допомога», - каже Ольга.

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