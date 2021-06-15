Онкологія уразила Максима, і для її подолання потрібно понад 100 тисяч гривень

Чоловік вимушений просити про фінансову допомогу.

Минулого місяця Максим дізнався, що весь цей час завдавало йому дискомфорту і болю, і був приголомшений, адже точно не чекав, що все може бути настільки серйозно, діагноз прозвучав як вирок - рак прямої кишки 3 стадії.

«Рік тому почалися перші симптоми, які чоловік і лікарі проігнорували, думаючи, що у нього геморой. З'явилася кров у випорожненнях, коли пролікувався стало краще, за пів року мій чоловік дуже сильно схуд, були проблеми з роботою, списували це на постійні стрес, а ось вже з травні 2021 року на роботу, та відкрилася сильна кровотеча, втратив свідомість, відправили на швидкій до лікарні, де після тижня лікування і діагностики сказали про рак», - розповідає дружина Максима.

Медики призначили лікування, яке може рятувати життя, - хіміотерапія, потім видалення пухлини за кілька етапів і променева терапія. «Болі пекельні, знеболюючу змінили, тепер колемо внутрішньом'язово. Постійна нудота, консиліум ведеться щодня. Опромінення кожен будній день, хімія постійно», - розповідає про своє лікування Максим.

Все лікування триватиме не один місяць і коштуватиме понад 100 тисяч гривень. «Вже витрачено понад 30 тисяч гривень, в нашій молодій сім'ї немає великих доходів, тому просимо добрих людей», - каже дружина Максима.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4390 2101 2418

Снежко Анастасія Генадіївна

Монобанк

5375414107190752

Снежко Анастасія Генадіївна

Більше інформації і реквізитів - https://www.instagram.com/pomogimaksim/

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання